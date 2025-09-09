Centrão discute 'anistia light' no Congresso para votar pós julgamento
Líderes do centrão acreditam que a temperatura deve voltar a subir no Congresso Nacional após o julgamento de Jair Bolsonaro e do núcleo principal da trama golpista.
Fontes consultadas pela coluna relatam conversas sobre uma "anistia light" para tentar superar o assunto.
A articulação, no entanto, só deve esquentar após o julgamento. Até mesmo a oposição colocou o pé no freio nesta semana porque seria um esforço perdido.
Na reunião de líderes realizada hoje, o PL pediu a inclusão da anistia na pauta, mas apenas para marcar posição.
A ideia da "anistia light" seria modificar as dosagens das penas previstas para os crimes de abolição violenta do Estado de direito e de golpe de Estado.
Dessa maneira, reduziria as condenações previstas não só para Bolsonaro como também para todos os demais condenados.
É uma proposta bem diferente da anistia irrestrita defendida pelos bolsonaristas, que prevê até a retomada dos direitos políticos do ex-presidente.
O objetivo é tentar buscar um acordo entre todas as forças políticas —oposição, governistas e até mesmo o Supremo Tribunal Federal (STF)— e superar o impasse que, na avaliação desses parlamentares, paralisa o país.
"O tema da anistia não vai desaparecer. Se não colocarmos em pauta e votarmos, ele vai ficar voltando e voltando", disse um líder à coluna.
As lideranças do centrão têm dúvidas se uma anistia irrestrita seria aprovada em plenário e acreditam que, mesmo se passar, pode ser declarada inconstitucional pelo STF.
O que renovaria a pressão da oposição por um novo texto e não resolveria o conflito entre os Poderes.
Ainda não há previsão de quando o assunto pode ser colocado em pauta. Na visão dos parlamentares vai depender das reações no Congresso quando o STF terminar o julgamento e decidir o tamanho da pena de Bolsonaro.
