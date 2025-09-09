Centrão discute 'anistia light' no Congresso para votar pós julgamento

Na reunião de líderes realizada hoje, o PL pediu a inclusão da anistia na pauta, mas apenas para marcar posição.

A ideia da "anistia light" seria modificar as dosagens das penas previstas para os crimes de abolição violenta do Estado de direito e de golpe de Estado.

Dessa maneira, reduziria as condenações previstas não só para Bolsonaro como também para todos os demais condenados.

É uma proposta bem diferente da anistia irrestrita defendida pelos bolsonaristas, que prevê até a retomada dos direitos políticos do ex-presidente.

O objetivo é tentar buscar um acordo entre todas as forças políticas —oposição, governistas e até mesmo o Supremo Tribunal Federal (STF)— e superar o impasse que, na avaliação desses parlamentares, paralisa o país.

"O tema da anistia não vai desaparecer. Se não colocarmos em pauta e votarmos, ele vai ficar voltando e voltando", disse um líder à coluna.