Conhecido por punitivismo, voto garantista de Fux em golpe causa espanto
Um dos ministros mais duros da história da Corte, o voto do ministro Luiz Fux está provocando perplexidade nos grupos de conversa da advocacia.
O comentário geral é de que ele está convertido ao "garantismo".
Fux abraçou as teses da defesa dos réus de anulação do julgamento, alegando incompetência do STF (Supremo Tribunal Federal) para julgar o caso, falta de tempo para analisar o excesso de provas, entre outros temas.
"Declaro a incompetência absoluta dessa Corte", disse Fux. "Um presidente foi julgado pelo plenário e outro pela segunda instância", completou, referindo-se a Jair Bolsonaro e a Luiz Inácio Lula da Silva.
"Diante da disponibilização tardia dos documentos, eu tive dificuldade para elaborar um voto imenso", afirmou Fux.
As reclamações feitas por Fux foram os principais argumentos das defesas nas chamadas questões preliminares e são compartilhadas nas conversas de bastidores por muitos criminalistas renomados.
O que causa espanto é por causa do histórico de Fux.
Levantamento feito pelo advogado criminalista David Metzker mostra que, apesar de ter demonstrado atenção às teses defensivas, Fux é um dos ministros que menos concede habeas corpus.
Em 2025, ele concedeu apenas nove. Desde 2023, foram 37, o que representa 0,82% do total de habeas corpus que saíram do Supremo —muito abaixo da média dos demais colegas.
"Fux é um dos ministros mais duros da história da Corte, nunca demonstrou uma postura tão garantista. E, nesse caso do golpe, não justificaria essa posição", disse à coluna Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas.
"A grande questão é se vai valer para pretos, pobres e periféricos", completou.
