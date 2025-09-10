Conhecido por punitivismo, voto garantista de Fux em golpe causa espanto

"Declaro a incompetência absoluta dessa Corte", disse Fux. "Um presidente foi julgado pelo plenário e outro pela segunda instância", completou, referindo-se a Jair Bolsonaro e a Luiz Inácio Lula da Silva.

"Diante da disponibilização tardia dos documentos, eu tive dificuldade para elaborar um voto imenso", afirmou Fux.

As reclamações feitas por Fux foram os principais argumentos das defesas nas chamadas questões preliminares e são compartilhadas nas conversas de bastidores por muitos criminalistas renomados.

O que causa espanto é por causa do histórico de Fux.

Levantamento feito pelo advogado criminalista David Metzker mostra que, apesar de ter demonstrado atenção às teses defensivas, Fux é um dos ministros que menos concede habeas corpus.

Em 2025, ele concedeu apenas nove. Desde 2023, foram 37, o que representa 0,82% do total de habeas corpus que saíram do Supremo —muito abaixo da média dos demais colegas.