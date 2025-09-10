Lula sonda Simone Tebet para concorrer ao Senado em 2026 por São Paulo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sondou a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), sobre a possibilidade de ELA concorrer ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026.
Segundo apurou o UOL, a conversa entre os dois ocorreu durante uma viagem ao Acre, no início de agosto.
Lula perguntou a Tebet sobre seu futuro político e se ela cogitava se candidatar ao Senado. Depois, mencionou que o grupo de advogados Prerrogativas planejava apoiar sua eleição por São Paulo em vez de pelo Mato Grosso do Sul, estado natal da ministra.
Nesta quinta-feira (11), o Prerrogativas organiza uma conversa de Tebet com empresários e formadores de opinião na capital paulista.
Pesquisa divulgada pela Atlas Intel apontou Tebet tecnicamente empatada com o seu colega de governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na corrida para representar São Paulo no Senado. Tebet aparece com 22,1% das intenções de voto, seguida por Haddad, com 19,7%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
A candidatura de Tebet ao Senado por São Paulo envolve uma costura política delicada, porque ela teria que mudar de partido caso Tarcísio de Freitas (Republicanos) seja o candidato da oposição à Presidência da República.
Capitaneado pelo presidente do partido, Baleia Rossi (MDB-SP), e pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o MDB paulista é fortemente ligado a Tarcísio. Tebet, portanto, teria que migrar para o PSB.
Interlocutores da ministra, que já foi senadora pelo Mato Grosso do Sul, disseram que ela ainda está indecisa. Eles afirmam que Tebet considera que é seu dever reforçar o Senado contra o bolsonarismo a partir de 2026, mas que ela ainda tende a concorrer pelo seu estado.
Por lá, a disputa está embolada entre Tebet, o ex-governador Reinaldo Ajambuja, Capitão Contard (PRTB) e Nelsinho Trad (PSD).
