Voto de Fux facilita rever julgamento do golpe como na Operação Lava Jato
O voto do ministro Luiz Fux abre espaço para um pedido de revisão criminal que pode - no futuro - derrubar o julgamento do inquérito do golpe a exemplo do que ocorreu na Lava Jato com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com criminalistas ouvidos pela coluna, a hipótese depende de mudanças de conjunturas jurídicas e políticas, mas já ocorreu no Brasil em investigações como a Operação Castelo de Areia e a Operação Lava Jato.
A revisão criminal é um instrumento jurídico que pode ser solicitado após o julgamento ao próprio STF desde que haja prova nova de inocência ou que se reconheça uma decisão condenatória manifestamente ilegal.
O voto de Fux não seria necessário para o inicio de expediente, mas torna-se um facilitador.
O julgamento do núcleo crucial da trama golpista ainda está em curso, mas Fux caminha para a absolvição da maioria dos réus por organização criminosa, por tentativa de golpe e por abolição violenta do Estado democrático de direito.
Ao contrário dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, Fux avalia que não houve tentativa de golpe, porque trataram-se apenas de "atos preparatórios".
Moraes e Dino ressaltaram em seus votos que apenas a tentativa de golpe já configura crime, porque, caso o golpe seja consumado, o Estado democrático de direito desaparece.
Na Operação Lava Jato, as condenações acabaram derrubadas pelo ministro Dias Toffoli não por conta de ausência de provas de corrupção, mas por alegado dano à cadeia de custódia das provas.
COMPOSIÇÃO DO SUPREMO
Fux deve ser voto vencido no julgamento do inquérito do golpe que passa por análise na primeira turma do Supremo. Já votaram Moraes e Dino, que devem ser acompanhados pelos ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin.
De acordo com criminalistas, uma revisão criminal só seria bem sucedida em caso de análise pelo plenário sob nova formação.
Se for eleito um presidente de direita em 2026, ele vai indicar três novos ministros: o próprio Fux se aposenta em 2027, Carmen Lúcia em 2028 e Gilmar Mendes em 2030.
