Voto de Fux facilita rever julgamento do golpe como na Operação Lava Jato

O voto do ministro Luiz Fux abre espaço para um pedido de revisão criminal que pode - no futuro - derrubar o julgamento do inquérito do golpe a exemplo do que ocorreu na Lava Jato com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com criminalistas ouvidos pela coluna, a hipótese depende de mudanças de conjunturas jurídicas e políticas, mas já ocorreu no Brasil em investigações como a Operação Castelo de Areia e a Operação Lava Jato.

A revisão criminal é um instrumento jurídico que pode ser solicitado após o julgamento ao próprio STF desde que haja prova nova de inocência ou que se reconheça uma decisão condenatória manifestamente ilegal.