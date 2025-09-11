Atacados por Fux, colegas defendem STF e a democracia ao condenar Bolsonaro
Foi um dia de contra-ataque —de vários tipos, significados e amplitudes.
Depois de uma história de quarteladas, o Brasil contra-atacou e finalmente julgou e condenou uma tentativa de golpe de Estado.
Depois de ter a sede dos Três poderes depredada no dia 8 de janeiro de 2023 após um governo que não tinha a democracia como um valor, o STF (Supremo Tribunal Federal) condenou Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus.
Depois de ouvir praticamente calados na véspera, por longas 11 horas, o ministro Luiz Fux questionar a legitimidade do STF para julgar o caso, tentar desacreditar a tentativa de golpe e colocar em dúvida fundamentos da democracia, seus colegas da primeira turma contra atacaram.
E, para isso, contaram com o apoio do decano da corte, Gilmar Mendes, que sentou na primeira fila apenas para assistir, e também do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, que chegou no final.
Alexandre de Moraes e Flávio Dino aproveitaram os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin para fazer "apartes" —o que havia sido evitado por Fux numa espécie de acordo de cavalheiros— para responder o colega.
Ficou complicado para Fux, que assistia a tudo de cabeça baixa e passou como aquele que não valoriza o diálogo, um princípio democrático.
Dino utilizou a metáfora que melhor explicou o problema central do voto de Fux. Disse o ministro:
"Se você pegar um boi e separar os seus pedaços e perguntar: você é um boi? Ele não muge".
Era isso que Fux havia feito. Isolou tudo para tentar apagar o passado.
Afinal, a trama golpista só faz sentido se você puxar o fio condutor da história do que foi o governo Bolsonaro para o Brasil.
Coube a Moraes expor uma das maiores incongruências do voto do colega, que condenou Cid e absolveu Bolsonaro.
Ao mostrar um vídeo de manifestantes gritando o nome de Bolsonaro enquanto o ex-presidente desafiava a Justiça, o ministro afirmou:
"Ninguém aqui diz 'Cid presidente'".
Mas foi a ministra Cármen Lúcia quem melhor definiu a importância desse julgamento. Ela afirmou:
"Essa ação penal é um encontro do Brasil do presente, do passado, e do futuro".
Só que, como no Brasil até o passado é incerto, do outro lado da praça dos Três Poderes, o Congresso negocia uma anistia para mudar a história que acaba de ser escrita. O STF já disse que não aceita.
