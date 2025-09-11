Atacados por Fux, colegas defendem STF e a democracia ao condenar Bolsonaro

Depois de ouvir praticamente calados na véspera, por longas 11 horas, o ministro Luiz Fux questionar a legitimidade do STF para julgar o caso, tentar desacreditar a tentativa de golpe e colocar em dúvida fundamentos da democracia, seus colegas da primeira turma contra atacaram.

E, para isso, contaram com o apoio do decano da corte, Gilmar Mendes, que sentou na primeira fila apenas para assistir, e também do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, que chegou no final.

Alexandre de Moraes e Flávio Dino aproveitaram os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin para fazer "apartes" —o que havia sido evitado por Fux numa espécie de acordo de cavalheiros— para responder o colega.

Ficou complicado para Fux, que assistia a tudo de cabeça baixa e passou como aquele que não valoriza o diálogo, um princípio democrático.

Dino utilizou a metáfora que melhor explicou o problema central do voto de Fux. Disse o ministro:

"Se você pegar um boi e separar os seus pedaços e perguntar: você é um boi? Ele não muge".