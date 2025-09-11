Como Mauro Cid pode ser culpado e Jair Bolsonaro ser inocente?
A pergunta acima surgiu numa conversa que tive com o cientista político Cláudio Couto.
Foi exatamente isso que fez o ministro Luiz Fux.
Condenou Cid por abolição violenta do Estado democrático de Direito, alegando que ele tinha conhecimento do plano Punhal Verde-Amarelo.
Para quem ainda não sabe: trata-se de um plano que previa assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o colega de Fux, o ministro Alexandre de Moraes.
Mas Fux absolveu Bolsonaro do mesmo delito porque, segundo ele, faltam provas do envolvimento do ex-presidente. A defesa de Bolsonaro alega o mesmo.
A lógica, no entanto, insisti em martelar.
Cid é o delator. Cid era o ajudante de ordens, a sombra de Bolsonaro.
Bolsonaro era o presidente, o chefe.
Ao final do voto de Fux absolvendo o ex-presidente, o ministro Flávio Dino questionou o colega se seu voto seria para condenar Cid e absolver os demais.
Irritado, Fux respondeu que, naquele momento, ainda faltava dar seu voto sobre outros réus.
A pergunta poderia ter sido ainda mais direta, como a que fizemos acima: é realmente possível condenar Mauro Cid e absolver Jair Bolsonaro?
Seria Cid o verdadeiro chefe da organização criminosa?
