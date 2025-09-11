Como Mauro Cid pode ser culpado e Jair Bolsonaro ser inocente?

Condenou Cid por abolição violenta do Estado democrático de Direito, alegando que ele tinha conhecimento do plano Punhal Verde-Amarelo.

Para quem ainda não sabe: trata-se de um plano que previa assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o colega de Fux, o ministro Alexandre de Moraes.

Mas Fux absolveu Bolsonaro do mesmo delito porque, segundo ele, faltam provas do envolvimento do ex-presidente. A defesa de Bolsonaro alega o mesmo.

A lógica, no entanto, insisti em martelar.

Cid é o delator. Cid era o ajudante de ordens, a sombra de Bolsonaro.

Bolsonaro era o presidente, o chefe.