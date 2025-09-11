Assine UOL
Raquel Landim

Como Mauro Cid pode ser culpado e Jair Bolsonaro ser inocente?

Raquel Landim
Colunista do UOL
24.fev.2021 - O então presidente Jair Bolsonaro (PL) e o tenente-coronel Mauro Cid, seu ajudante de ordens Imagem: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Como Mauro Cid pode ser culpado e Jair Bolsonaro (PL) inocente?

A pergunta acima surgiu numa conversa que tive com o cientista político Cláudio Couto.

Foi exatamente isso que fez o ministro Luiz Fux.

Condenou Cid por abolição violenta do Estado democrático de Direito, alegando que ele tinha conhecimento do plano Punhal Verde-Amarelo.

Para quem ainda não sabe: trata-se de um plano que previa assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o colega de Fux, o ministro Alexandre de Moraes.

Mas Fux absolveu Bolsonaro do mesmo delito porque, segundo ele, faltam provas do envolvimento do ex-presidente. A defesa de Bolsonaro alega o mesmo.

A lógica, no entanto, insisti em martelar.

Cid é o delator. Cid era o ajudante de ordens, a sombra de Bolsonaro.

Bolsonaro era o presidente, o chefe.

Ao final do voto de Fux absolvendo o ex-presidente, o ministro Flávio Dino questionou o colega se seu voto seria para condenar Cid e absolver os demais.

Irritado, Fux respondeu que, naquele momento, ainda faltava dar seu voto sobre outros réus.

A pergunta poderia ter sido ainda mais direta, como a que fizemos acima: é realmente possível condenar Mauro Cid e absolver Jair Bolsonaro?

Seria Cid o verdadeiro chefe da organização criminosa?

