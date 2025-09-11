Aliados de Motta dizem que anistia é inconstitucional e defendem pena menor

Segundo aliados, Motta trabalha com duas alternativas: anunciar publicamente que não vai pautar o assunto ou colocar para votar.

Líderes da esquerda e da direita ouvidos pelo UOL têm a expectativa de que o tema possa entrar em pauta na próxima quarta-feira (17), mas isso ainda está sendo decidido pela presidência da Casa.

O PL já disse que não aceita um texto de "anistia light", que não anule a pena de Bolsonaro e garanta sua elegibilidade. A resposta de aliados de Motta é que não dá para garantir o resultado da votação por conta de emendas e destaques.

Também existe uma disputa entre Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre onde começaria a tramitação da anistia.

A costura inclui ainda o Supremo Tribunal Federal (STF), onde a resistência a qualquer tipo de anistia é grande. O STF se sente atacado. O clima piorou depois do voto do ministro Luiz Fux.

Um líder de esquerda chama atenção para o fato de que, se a Câmara votar a anistia ampla, geral e irrestrita, sem o aval do Senado, os deputados ficarão na mira do STF.