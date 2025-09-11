Assine UOL
Raquel Landim

Raquel Landim

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Aliados de Motta dizem que anistia é inconstitucional e defendem pena menor

Raquel Landim e Amanda Klein
Colunistas do UOL
Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados
Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados Imagem: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem dito em conversas de bastidores que a anistia ampla, geral e irrestrita é inconstitucional.

Segundo aliados, ele defende que tem mais chance de avançar um texto de redução de penas, que contemple a todos, dos depredadores do 8 de janeiro aos líderes, incluindo Jair Bolsonaro.

Há um sentimento entre os líderes que, enquanto não se "enfrentar" o tema da anistia, nada mais caminha no Congresso.

Segundo aliados, Motta trabalha com duas alternativas: anunciar publicamente que não vai pautar o assunto ou colocar para votar.

Líderes da esquerda e da direita ouvidos pelo UOL têm a expectativa de que o tema possa entrar em pauta na próxima quarta-feira (17), mas isso ainda está sendo decidido pela presidência da Casa.

O PL já disse que não aceita um texto de "anistia light", que não anule a pena de Bolsonaro e garanta sua elegibilidade. A resposta de aliados de Motta é que não dá para garantir o resultado da votação por conta de emendas e destaques.

Também existe uma disputa entre Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre onde começaria a tramitação da anistia.

A costura inclui ainda o Supremo Tribunal Federal (STF), onde a resistência a qualquer tipo de anistia é grande. O STF se sente atacado. O clima piorou depois do voto do ministro Luiz Fux.

Um líder de esquerda chama atenção para o fato de que, se a Câmara votar a anistia ampla, geral e irrestrita, sem o aval do Senado, os deputados ficarão na mira do STF.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.