Defesa de Bolsonaro só vai pedir prisão domiciliar após esgotarem recursos

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) só vai entrar com um pedido de prisão domiciliar após a publicação do acórdão do julgamento e quando se esgotarem todos os recursos. A informação é do advogado Celso Vilardi, que representa o político.

Esses procedimentos regimentais podem se estender até o fim do ano. Ontem, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe, abolição do Estado democrático de direito e dano ao patrimônio público.

Ele já está em regime de prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.