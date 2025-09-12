Assine UOL
Defesa de Bolsonaro só vai pedir prisão domiciliar após esgotarem recursos

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) só vai entrar com um pedido de prisão domiciliar após a publicação do acórdão do julgamento e quando se esgotarem todos os recursos. A informação é do advogado Celso Vilardi, que representa o político.

Esses procedimentos regimentais podem se estender até o fim do ano. Ontem, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe, abolição do Estado democrático de direito e dano ao patrimônio público.

Ele já está em regime de prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

No entanto, a pena prevê 24 anos e 9 meses de reclusão (para crimes que preveem regime fechado), e outros 2 anos e 6 meses de detenção (pena para crimes de regime semiaberto ou aberto). O ex-presidente pode ficar até sete anos na cadeia antes de ter direito à progressão para o semiaberto.

Embargos e anistia

Segundo apurou a coluna, a defesa quer aguardar o resultado dos embargos de declaração e das negociações sobre a anistia, que estão em curso no Congresso.

Os embargos de declaração buscar esclarecer pontos e eventuais omissões do processo, porém, não alteram o resultado do julgamento. Já as negociações no Congresso tem potencial para mudar situação penal de Bolsonaro. O Projeto de Lei defende uma anistia "ampla, geral e irrestrita", mas as chances de aprovação são baixas.

Caciques do centrão discutem alterar o tamanho das penas previstas pelos crimes para os quais foram condenados os envolvidos no 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente. Neste caso, a pena de Bolsonaro poderia ser reduzida, evitando que ele vá para a cadeia.

