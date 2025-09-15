Assine UOL
Raquel Landim

Raquel Landim

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

Por que a pena de 'Débora do batom' é exagerada, mas a de Bolsonaro, não

Raquel Landim
Colunista do UOL
Atualizada em
O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star após a realização de procedimentos médicos
O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star após a realização de procedimentos médicos Imagem: Pedro Ladeira - 14.set.2025/Folhapress

Primeiro réu julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o almoxarife da Sabesp, Aécio Lúcio Costa Pereira, foi condenado a 17 anos por seu envolvimento na depredação da praça dos Três Poderes no 8 de Janeiro.

A cabeleireira Débora Santos pegou 14 anos por sua participação nos atos golpistas, incluindo pichar com batom a estátua da Justiça. Mãe de dois filhos, ela está em prisão domiciliar.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, foi condenado a 16 anos de prisão. Ou seja, um ano a menos que Aécio e dois a mais que Débora. Parte do julgamento de Ramagem foi suspenso por decisão da Câmara dos Deputados, o que reduziu sua pena.

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, pegou 19 anos de prisão; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), terá de cumprir 21 anos. Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi condenado a 24 anos. Todos da "cozinha" do governo Bolsonaro.

Basta o senso comum para nos mostrar que tem algo de desproporcional nessas penas em relação à dos vândalos do 8 de Janeiro.

Mas não é só isso. A coluna conversou com alguns criminalistas renomados. Está cada vez mais claro no mundo jurídico que pena dos "bagrinhos" é exagerada, mas a de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, não é.

Bolsonaro e seus auxiliares foram condenados por múltiplos crimes gravíssimos: organização criminosa, tentativa golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Coube ao ex-presidente o agravante de ser o chefe máximo da nação, portanto, o líder da organização criminosa.

Ao justificar a condenação pelos dois crimes - tentativa de abolição do Estado democrático de direito e tentativa de golpe de Estado - o ministro Alexandre de Moraes traçou a linha do tempo.

Continua após a publicidade

Ele explicou que a organização criminosa tentou desacreditar o sistema eleitoral e atacou o Judiciário. Ao não conseguir desestabilizar a democracia, buscou derrubar o governo legitimamente eleito.

Esse raciocínio, dizem criminalistas, só tem sentido para quem fazia parte do círculo do poder próximo a Bolsonaro. Não pode se aplicar para aqueles que, guiados pela propaganda bolsonarista, destruíram os prédios públicos no dia 8 de janeiro. No caso deles, um crime absolveria o outro.

Revisão de penas

Para tentar corrigir essa distorção, o Congresso pode caminhar para cometer outra injustiça.

Dois caminhos estão em discussão: uma anistia ampla, geral e irrestrita ou uma revisão de penas. Nenhum dos dois resolve o problema aqui descrito.

O primeiro, por óbvio, absolve a todos, o que estimularia novos ataques à democracia brasileira.

Continua após a publicidade

O segundo reduz as penas previstas para todos os crimes e beneficia também Bolsonaro e seus cúmplices, quando apenas os "bagrinhos" estão sendo injustiçados.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.