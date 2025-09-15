Por que a pena de 'Débora do batom' é exagerada, mas a de Bolsonaro, não

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, pegou 19 anos de prisão; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), terá de cumprir 21 anos. Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi condenado a 24 anos. Todos da "cozinha" do governo Bolsonaro.

Basta o senso comum para nos mostrar que tem algo de desproporcional nessas penas em relação à dos vândalos do 8 de Janeiro.

Mas não é só isso. A coluna conversou com alguns criminalistas renomados. Está cada vez mais claro no mundo jurídico que pena dos "bagrinhos" é exagerada, mas a de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, não é.

Bolsonaro e seus auxiliares foram condenados por múltiplos crimes gravíssimos: organização criminosa, tentativa golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Coube ao ex-presidente o agravante de ser o chefe máximo da nação, portanto, o líder da organização criminosa.

Ao justificar a condenação pelos dois crimes - tentativa de abolição do Estado democrático de direito e tentativa de golpe de Estado - o ministro Alexandre de Moraes traçou a linha do tempo.