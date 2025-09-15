Por que a pena de 'Débora do batom' é exagerada, mas a de Bolsonaro, não
Primeiro réu julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o almoxarife da Sabesp, Aécio Lúcio Costa Pereira, foi condenado a 17 anos por seu envolvimento na depredação da praça dos Três Poderes no 8 de Janeiro.
A cabeleireira Débora Santos pegou 14 anos por sua participação nos atos golpistas, incluindo pichar com batom a estátua da Justiça. Mãe de dois filhos, ela está em prisão domiciliar.
Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, foi condenado a 16 anos de prisão. Ou seja, um ano a menos que Aécio e dois a mais que Débora. Parte do julgamento de Ramagem foi suspenso por decisão da Câmara dos Deputados, o que reduziu sua pena.
Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, pegou 19 anos de prisão; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), terá de cumprir 21 anos. Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi condenado a 24 anos. Todos da "cozinha" do governo Bolsonaro.
Basta o senso comum para nos mostrar que tem algo de desproporcional nessas penas em relação à dos vândalos do 8 de Janeiro.
Mas não é só isso. A coluna conversou com alguns criminalistas renomados. Está cada vez mais claro no mundo jurídico que pena dos "bagrinhos" é exagerada, mas a de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, não é.
Bolsonaro e seus auxiliares foram condenados por múltiplos crimes gravíssimos: organização criminosa, tentativa golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.
Coube ao ex-presidente o agravante de ser o chefe máximo da nação, portanto, o líder da organização criminosa.
Ao justificar a condenação pelos dois crimes - tentativa de abolição do Estado democrático de direito e tentativa de golpe de Estado - o ministro Alexandre de Moraes traçou a linha do tempo.
Ele explicou que a organização criminosa tentou desacreditar o sistema eleitoral e atacou o Judiciário. Ao não conseguir desestabilizar a democracia, buscou derrubar o governo legitimamente eleito.
Esse raciocínio, dizem criminalistas, só tem sentido para quem fazia parte do círculo do poder próximo a Bolsonaro. Não pode se aplicar para aqueles que, guiados pela propaganda bolsonarista, destruíram os prédios públicos no dia 8 de janeiro. No caso deles, um crime absolveria o outro.
Revisão de penas
Para tentar corrigir essa distorção, o Congresso pode caminhar para cometer outra injustiça.
Dois caminhos estão em discussão: uma anistia ampla, geral e irrestrita ou uma revisão de penas. Nenhum dos dois resolve o problema aqui descrito.
O primeiro, por óbvio, absolve a todos, o que estimularia novos ataques à democracia brasileira.
O segundo reduz as penas previstas para todos os crimes e beneficia também Bolsonaro e seus cúmplices, quando apenas os "bagrinhos" estão sendo injustiçados.
