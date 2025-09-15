Tarcísio pede para visitar Bolsonaro e avalia que anistia está encaminhada

Na semana passada, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, abolição ao Estado democrático de direito, dano ao patrimônio, e liderar a organização criminosa.

Pessoas próximas a Tarcísio afirmam que os presidentes dos principais partidos - PSD, Republicanos, PL, União Brasil, PP - estão "confortáveis" em votar a anistia, mas ainda há dúvidas sobre a abrangência.

"Agora tudo vai depender de escolher um relator hábil o suficiente para conduzir a discussão", diz um aliado do governador. "Não há muito mais o que o Tarcísio possa fazer", completa.

O governador paulista tinha viagem prevista para Brasília nesta segunda-feira (15), mas adiou para amanhã a fim de se encontrar com Bolsonaro.

Lideranças do centrão afirmam que hoje o mais provável é construir consenso em torno de um texto que reduza as penas para os crimes contra o Estado democrático de direito, o que também beneficiaria Bolsonaro.

Já uma anistia geral e irrestrita, como deseja o PL e a família Bolsonaro, é bem mais difícil de aprovar.