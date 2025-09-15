Tarcísio pede para visitar Bolsonaro e avalia que anistia está encaminhada
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um pedido para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.
Se o pedido for aceito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a conversa deve ocorrer nesta terça-feira (16) em Brasília.
Conforme apurou a coluna, Tarcísio tem dito a aliados que as articulações para colocar em votação uma anistia para Bolsonaro no Congresso Nacional estão "bem encaminhadas".
Na semana passada, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, abolição ao Estado democrático de direito, dano ao patrimônio, e liderar a organização criminosa.
Pessoas próximas a Tarcísio afirmam que os presidentes dos principais partidos - PSD, Republicanos, PL, União Brasil, PP - estão "confortáveis" em votar a anistia, mas ainda há dúvidas sobre a abrangência.
"Agora tudo vai depender de escolher um relator hábil o suficiente para conduzir a discussão", diz um aliado do governador. "Não há muito mais o que o Tarcísio possa fazer", completa.
O governador paulista tinha viagem prevista para Brasília nesta segunda-feira (15), mas adiou para amanhã a fim de se encontrar com Bolsonaro.
Lideranças do centrão afirmam que hoje o mais provável é construir consenso em torno de um texto que reduza as penas para os crimes contra o Estado democrático de direito, o que também beneficiaria Bolsonaro.
Já uma anistia geral e irrestrita, como deseja o PL e a família Bolsonaro, é bem mais difícil de aprovar.
Alvo do PT
Ao entrar na linha de frente da articulação pela anistia, Tarcísio se tornou alvo do Planalto e do PT. Líderes de partidos de esquerda dizem que ele "queimou a largada" ao se expor.
Fontes ouvidas pela coluna afirmam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já considera o governador de São Paulo como o principal candidato da oposição à Presidência da República em 2026. Tarcísio vem negando publicamente que vá ser candidato.
A ordem para a comunicação do PT, principalmente em São Paulo, é desgastar a imagem do governador.
Na semana passada, o PT paulista circulou um vídeo da silhueta de Trump com um boné vermelho "make America Great Again", segurando um martelo de privatizações - uma referência direita a Tarcísio.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.