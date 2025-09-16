Lira e Renan duelam por liderança no reajuste da tabela do Imposto de Renda

O relatório do deputado prevê reajustar a tabela do Imposto de Renda e isenta de pagamento do tributo quem ganha menos de R$ 5 mil. Para compensar, também eleva a tributação dos milionários. A taxa de super-ricos tem forte apoio popular.

Interlocutores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ouvidos pela coluna, reclamam da "morosidade" da tramitação da proposta na Câmara, mas afirmam que não sabiam da articulação de Renan e que "não fariam nada pelas costas de Lira".

"Essa proposta está servindo de instrumento de chantagem para se colocar outros temas na prioridade no Congresso Nacional. O que me surpreende verdadeiramente é que o governo participe desse processo de chantagem", afirmou Renan, na tribuna do Senado nesta terça-feira (16).

O senador disse que vai ser o relator da proposta e que pretende anunciar, em breve, um calendário de votação. Segundo pessoas próximas a Renan, o projeto inicial de Braga será apenas uma "barriga de aluguel" e seu objetivo é pegar o que já foi discutido na Câmara.

Para aliados de Lira, Renan está apenas "tumultuando o processo" e "colocando uma disputa regional a frente dos interesses do país". Lira e Renan são rivais em Alagoas e ambos tem interesses nas eleições locais em 2026.