Blindagem se estende para estados e protege deputados ligados ao crime

Seu envolvimento com o crime organizado, aliás, não foi surpresa para ninguém, já que ele havia sido preso pelos mesmos motivos em 2017.

Também não é segredo que as assembleias estaduais estão cada vez mais capturadas pelo crime. Organizações como CV e PCC (Primeiro Comando da Capital), entre outras, estão se infiltrando na política para defender seus interesses. Normalmente, a porta de entrada está nos estados.

Nesta terça-feira (16), deputados se mobilizaram e aprovaram a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem para se proteger das investigações sobre corrupção em emendas parlamentares feitas pela PF e autorizadas, principalmente, pelo ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Se o assunto vingar no Senado, vai ser preciso pedir autorização do Congresso Nacional a fim de abrir investigação contra parlamentares.

Dado o corporativismo, é muito provável que ninguém mais seja investigado. O Comitê de Ética da Câmara já demonstra que raramente alguém é punido após a culpabilidade demonstrada, com a rara exceção de assassinos.

Vejamos: desvio de dinheiro público já é crime grave, o que dizer de tráfico de drogas e repasse de armas para o crime?