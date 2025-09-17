Blindagem se estende para estados e protege deputados ligados ao crime
Se a PEC da blindagem já tivesse sido aprovada, seria alta a probabilidade de que o deputado estadual do Rio TH Joias nunca tivesse que acertar contas com a Justiça.
Ele é suspeito de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, além de negociar armas e acessórios para o CV (Comando Vermelho).
No início do mês, TH Joias, como é conhecido o deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, foi preso após uma investigação que reuniu a Polícia Federal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal.
Seu envolvimento com o crime organizado, aliás, não foi surpresa para ninguém, já que ele havia sido preso pelos mesmos motivos em 2017.
Também não é segredo que as assembleias estaduais estão cada vez mais capturadas pelo crime. Organizações como CV e PCC (Primeiro Comando da Capital), entre outras, estão se infiltrando na política para defender seus interesses. Normalmente, a porta de entrada está nos estados.
Nesta terça-feira (16), deputados se mobilizaram e aprovaram a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem para se proteger das investigações sobre corrupção em emendas parlamentares feitas pela PF e autorizadas, principalmente, pelo ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Se o assunto vingar no Senado, vai ser preciso pedir autorização do Congresso Nacional a fim de abrir investigação contra parlamentares.
Dado o corporativismo, é muito provável que ninguém mais seja investigado. O Comitê de Ética da Câmara já demonstra que raramente alguém é punido após a culpabilidade demonstrada, com a rara exceção de assassinos.
Vejamos: desvio de dinheiro público já é crime grave, o que dizer de tráfico de drogas e repasse de armas para o crime?
A questão é que a legislação estabelece que os deputados estaduais têm as mesmas imunidades garantidas aos congressistas federais. O assunto já foi pacificado pelo próprio STF em janeiro de 2023.
Para fugir de Dino e se esconder do que fizeram no orçamento secreto, os deputados —com votação maciça do centrão e até de alguns deputados da esquerda— não tiveram problemas em garantir que assembleias brequem investigações contra deputados estaduais do crime organizado.
É hora de perguntar aos nobres senadores se vão fazer o mesmo e transformar o país em um narcoestado.
Se a bancada do PCC e do CV já é grande, a tendência é só aumentar.
