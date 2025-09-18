'Anistia light': Pacto traz governabilidade, mas também risco de impunidade
As peças ainda estão em movimento, mas vêm tomando forma um "pacto" nacional por uma "anistia light" aos condenados pelo 8 de Janeiro, incluindo Jair Bolsonaro —exatamente como foi descrito pelo ex-presidente Michel Temer ao programa "Roda Viva".
Sob o patrocínio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o "pacto" inclui a direita, a esquerda, a família Bolsonaro, o Planalto e até o Supremo.
Vejamos os sinais:
- A direita comemorou a vitória da votação da urgência na pauta da anistia, mesmo sabendo que Motta escolheria um relator "meio-termo";
- O relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), tem bom relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes, e ministros do Supremo dizem, sob reserva, que ele pode evitar radicalismos;
- Parte do PT votou pela PEC da Blindagem num acordo com Motta para que não vingasse uma anistia geral;
- O presidente Lula disse a políticos do PDT que, se Bolsonaro ficar de 2 a 3 anos preso, "já está bom";
- A família Bolsonaro quer, acima de tudo, livrar o ex-presidente da Papuda.
Qual é a vantagem da "anistia light"?
Tirar o "bode da sala" e trazer de volta a famosa governabilidade. Sem esse assunto na pauta eternamente, o Brasil pode voltar a discutir o reajuste da tabela do Imposto de Renda e uma reforma administrativa.
Qual são os riscos?
Uma punição muita branda aos mandantes de um crime tão grave quanto um ataque à democracia pode estimular novas aventuras golpistas.
E pior: a surpresinha do "acordão", a PEC da Blindagem.
Caso a pressão da opinião pública arrefeça as críticas e o Senado abra mão de ser o "adulto na sala", a PEC da Blindagem pode transformar o Congresso e assembleias estaduais no esconderijo perfeito para deputados corruptos e bandidos ligados ao narcotráfico.
