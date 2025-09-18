'Anistia light': Pacto traz governabilidade, mas também risco de impunidade

- A direita comemorou a vitória da votação da urgência na pauta da anistia, mesmo sabendo que Motta escolheria um relator "meio-termo";

- O relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), tem bom relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes, e ministros do Supremo dizem, sob reserva, que ele pode evitar radicalismos;

- Parte do PT votou pela PEC da Blindagem num acordo com Motta para que não vingasse uma anistia geral;

- O presidente Lula disse a políticos do PDT que, se Bolsonaro ficar de 2 a 3 anos preso, "já está bom";

- A família Bolsonaro quer, acima de tudo, livrar o ex-presidente da Papuda.

Qual é a vantagem da "anistia light"?