Por anistia, 81% da bancada da bala vota a favor de PEC que protege bandido

Entre aqueles que combatiam o crime antes de entrar na vida parlamentar, estão o ex-delegado da Polícia Federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que dirigiu a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e foi condenado na trama golpista, e os generais Eduardo Pazuello (PL-RJ) e Eduardo Girão (PL-RN). Pazuello foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro durante a pandemia de covid-19.

Também estão figuras proeminentes do bolsonarismo, que carrega a segurança pública como uma de suas principais bandeiras, como Nikolas Ferreiras (PL-MG), Caroline de Toni (PL-SC) e Gustavo Gayer (PL-GO). Recém-promovido a líder da minoria, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) faltou à sessão remota e não votou. O presidente da bancada, deputado federal Alberto Fraga (PL-DF), também votou a favor da PEC da Blindagem.

A lista inclui muitos outros parlamentares do PL, mas também deputados de partidos do centrão como PP, União Brasil, Republicanos e PSD. No caso do centrão, o principal interesse é se livrar das investigações de desvio de dinheiro de emendas parlamentares, o chamado orçamento secreto.

Dado o corporativismo do Congresso, a avaliação de especialistas é que a PEC da Blindagem tornaria quase impossível a instalação de ações penais contra parlamentares acusados de corrupção. Hoje o Conselho de Ética da Câmara praticamente não pune com perda de mandato os deputados que já foram condenados pela Justiça, com exceção de casos de assassinato.

Outro problema grave são os parlamentares cooptados e/ou financiados pelo crime organizado, incluindo as assembleias estaduais. A legislação brasileira estende aos deputados estaduais as mesmas garantias dadas aos congressistas federais.

Se aprovada no Senado, portanto, a PEC da Blindagem também dificulta o trabalho da Polícia Civil e do Ministério Público.