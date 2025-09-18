Por anistia, 81% da bancada da bala vota a favor de PEC que protege bandido
Mais de 80% da bancada da segurança pública na Câmara dos Deputados —também conhecida como bancada da bala— votou a favor da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem em troca de uma possível anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A PEC vai dificultar a punição de parlamentares envolvidos em corrupção e com o crime organizado.
Levantamento feito pela coluna aponta que 200 dos 246 parlamentares que fazem parte da bancada da bala (81,3%) votaram a favor da PEC, que condiciona ações penais contra parlamentares ao aval da Câmara ou do Senado.
Constam da lista dez deputados que se intitulam delegados, três sargentos, quatro coronéis, dois generais, além de figuras que se promoveram no combate ao crime organizado, como o apresentador de TV Celso Russomano (Republicanos-SP).
Entre aqueles que combatiam o crime antes de entrar na vida parlamentar, estão o ex-delegado da Polícia Federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que dirigiu a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e foi condenado na trama golpista, e os generais Eduardo Pazuello (PL-RJ) e Eduardo Girão (PL-RN). Pazuello foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro durante a pandemia de covid-19.
Também estão figuras proeminentes do bolsonarismo, que carrega a segurança pública como uma de suas principais bandeiras, como Nikolas Ferreiras (PL-MG), Caroline de Toni (PL-SC) e Gustavo Gayer (PL-GO). Recém-promovido a líder da minoria, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) faltou à sessão remota e não votou. O presidente da bancada, deputado federal Alberto Fraga (PL-DF), também votou a favor da PEC da Blindagem.
A lista inclui muitos outros parlamentares do PL, mas também deputados de partidos do centrão como PP, União Brasil, Republicanos e PSD. No caso do centrão, o principal interesse é se livrar das investigações de desvio de dinheiro de emendas parlamentares, o chamado orçamento secreto.
Dado o corporativismo do Congresso, a avaliação de especialistas é que a PEC da Blindagem tornaria quase impossível a instalação de ações penais contra parlamentares acusados de corrupção. Hoje o Conselho de Ética da Câmara praticamente não pune com perda de mandato os deputados que já foram condenados pela Justiça, com exceção de casos de assassinato.
Outro problema grave são os parlamentares cooptados e/ou financiados pelo crime organizado, incluindo as assembleias estaduais. A legislação brasileira estende aos deputados estaduais as mesmas garantias dadas aos congressistas federais.
Se aprovada no Senado, portanto, a PEC da Blindagem também dificulta o trabalho da Polícia Civil e do Ministério Público.
A segurança pública é uma das principais bandeiras da direita brasileira. Os parlamentares justificaram o apoio à PEC da Blindagem como uma troca feita com os partidos do centrão e com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Motta se comprometeu a colocar em votação o regime de urgência do projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas, incluindo Bolsonaro. Ele assim o fez, e a urgência foi aprovada ontem.
Esquerda
A PEC da Blindagem também fez parte de uma costura feita com os partidos de esquerda. Segundo apurou a coluna, caso o PT tivesse entregado boa parte dos votos a favor da proposta, o centrão havia se comprometido a votar contra a anistia no Congresso. No entanto, apenas 12 deputados do partido votaram a favor da PEC.
Nas próximas semanas, Motta vai tentar alcançar um novo tipo de acordo em torno da anistia. A ideia é nomear um relator que consiga construir um texto de redução de penas para os condenados do 8 de Janeiro que beneficie Bolsonaro sem anistiá-lo. A ideia é trazer para o "pacto" oposição, governistas e até os ministros do Supremo.
Deputados da bancada da bala que votaram a favor da PEC da Blindagem:
1 - Acácio Favacho (MDB)
2 - Adail Filho (Republicanos)
3 - Adilson Barroso (PL)
4 - Adriano Balby (PP)
5 - Afonso Hamm (PDT)
6 - Alberto Fraga (PL)
7 - Albuquerque (Republicanos)
8 - Alceu Moreira (MDB)
9 - Alexandre Guimarães (MDB)
10 - Alan Garcês (PP)
11 - Altineu Côrtes (PP)
12 - Aluísio Mendes (Republicanos)
13 - Amaro Neto (Republicanos)
14 - Ana Paula Leão (PP)
15 - André Fernades (PL)
16 - André Ferreira (PL)
17 - André Figueiredo (PDT)
18 - Andreia Siqueira (MDB)
19 - Antonia Lucia (Republicanos)
20 - Antônio Andrade (Republicanos)
21 - Antônio Carlos Rodrigues (PL)
22 - Arthur Oliveira Maia (União)
23 - Atila Lira (PP)
24 - Augusto Coutinho (Republicanos)
25 - Bebeto (PP)
26 - Beto Pereira (PSDB)
27 - Beto Richa (PSDB)
28 - Bia Kicis (PL)
29 - Bibo Nunes (PL)
30 - Bruno Farias (Avante)
31 - Capitão Alberto Neto (PL)
32 - Capitão Alden (PL)
33 - Carlos Guaguim (União)
34 - Carlos Jordy (PL)
35 - Caroline de Toni (PL)
36 - Cabo Gilberto Silva (PL)
37 - Célio Silveira (PL)
38 - Celso Russomanno (Republicanos)
39 - Chris Tonietto (PL)
40 - Clarissa Tércio (PP)
41 - Claudio Cajado (PP)
42 - Cleber Verde (MDB)
43 - Cobalchini (MDB)
44 - Coronel Assis (União)
45 - Coronel Fernanda (PL)
46 - Coronel Meira (PL)
47 - Coronel Ulysses (União)
48 - Covatti Filho (PP)
49 - Da Vitoria (PP)
50 - Dal Barreto (União)
51 - Dani Cunha (União)
52 - Daniel Agrobom (PL)
53 - Daniel Freitas (PL)
54 - Daniela Reinehr (PL)
55 - Danilo Forte (União)
56 - Dayany Bittencourt (União)
57 - Defensor Stélio Dener (Republicanos)
58 - Delegada Ione (Avante)
59 - Delegado Caveira (PL)
60 - Delegado da Cunha (PP)
61 - Delegado Éder Mauro (PL)
62 - Delegado Fábio Costa (PP)
63 - Delegado Marcelo Freitas (União)
64 - Delegado Mateus Laiola (União)
65 - Delegado Palumbo (União)
66 - Delegado Bilynskyj (PL)
67 - Delegado Ramagem (PL)
68 - Detinha (PL)
69 - Diego Andrade (PSD)
70 - Dimas Fabiano (PP)
71 - Domingos Sávio (PL)
72 - Dr Fernando Máximo (União)
73 - Dr Frederico (PRD)
74 - Dr Ismael Alexandrino (PSD)
75 - Dr Jaziel (PL)
76 - Dr Luiz Ovando (PP)
77 - Dr Zacharias Calil (União)
78 - Eduardo da Fonte (PP)
79 - Eduardo Velloso (União)
80 - Eli Borges (PL)
81 - Eros Biondini (PL)
82 - Evair de Melo (PL)
83 - Fausto Pinato (União)
84 - Felipe Becari (União)
85 - Felipe Carreras (PSB)
86 - Felipe Franchisni (União)
87 - Félix Mendonça Jr (PDT)
88 - Fernanda Pessoa (União)
89 - Fernando Rodolfo (PL)
90 - Felipe Martins (PL)
91 - Flávio Nogueira (PT)
92 - Fred Costa (PRD)
93 - Fred Linhares (Republicanos)
94 - Gabriel Nunes (PSD)
95 - General Girão (PL)
96 - General Pazuello (PL)
97 - Geovania de Sá (PSDB)
98 - Giacobo (PL)
99 - Gilberto Abramo (Republicanos)
100 - Gilvan da Federal (PL)
101 - Giovani Cherini (PL)
102 - Gustavo Gayer (PL)
103 - Hugo Leal (PSD)
104 - Jefferson Rodrigues (Republicanos)
105 - Jefferson Campos (PL)
106 - João Carlos Bacelar (PL)
107 - João Maia (PP)
108 - João Passarinho (PL)
109 - Jorge Goetten (Republicanos)
110 - José Medeiros (PL)
111 - José Nelto (União)
112 - José Priante (MDB)
113 - José Rocha (União)
114 - Julia Zanatta (PL)
115 - Julio Arcoverde (PP)
116 - Julio Cesar (PSD)
117 - Julio Lopes (PP)
118 - Juninho do Pneu (União)
119 - Junio Amaral (PL)
120 - Junior Ferrari (PSD)
121 - Junior Lourenço (PL)
122 - Lafayette Andrade (Republicanos)
123 - Leur Lomanto Junior (União)
124 - Lincoln Portela (PL)
125 - Luciano Mosquini (MDB)
126 - Luis Tibé (Avante)
127 - Luiza Canziani (PSD)
128 - Luiz Carlos Motta (PL)
129 - Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL)
130 - Lula da Fonte (PP)
131 - Magda Mofatto (PRD)
132 - Marangoni (União)
133 - Marcelo Álvaro Antônio (PL)
134 - Marcelo Crivella (Republicanos)
135 - Marcelo Moraes (PL)
136 - Márcio Alvino (PL)
137 - Márcio Honaiser (PDT)
138 - Márcio Marinho (Republicanos)
139 - Marcos Pereira (Republicanos)
140 - Marcos Pollon (PL)
141 - Mário Frias (PL)
142 - Mário Heringer (PDT)
143 - Marusa Boldrin (MDB)
144 - Marx Beltrão (PP)
146 - Matheus Noronha (PL)
147 - Maurício do Vôlei (PL)
148 - Mauro Benevides (PDT)
149 - Meire Serafim (União)
150 - Mendonça Filho (União)
151 - Mersinho Lucena (PP)
152 - Messias Donato (PP)
153 - Miguel Lombardi (PL)
154 - Misael Varella (PSD)
156 - Moses Rodrigues (União)
157 - Murilo Gouvea (União)
158 - Murilo Galdino (Republicanos)
159 - Neto Carletto (Avante)
160 - Nikolas Ferreira (PL)
161 - Osmar Terra (PL)
162 - Pastor Diniz (União)
163 - Pastor Gil (PL)
164 - Paulo Azi (União)
165 - Paulo Freire Costa (PL)
166 - Pedro Aihara (PRD)
167 - Pedro Lupion (PP)
168 - Pezenti (MDB)
169 - Marco Feliciano (PL)
170 - Professor Alcides (PL)
171 - Rafael Brito (MDB)
172 - Rafael Prudente (MDB)
173 - Rafael Simões (União)
174 - Ricardo Ayres (Republicanos)
175 - Roberta Roma (PL)
176 - Roberto Duarte (Republicanos)
177 - Robinson Faria (PP)
178 - Rodolfo Nogueira (PL)
179 - Rodrigo Estacho (PSD)
180 - Rogéria Santos (Republicanos)
181 - Romero Rodrigues (Podemos)
182 - Rosana Valle (PL)
183 - Rosangela Reis (PL)
184 - Sanderson (PL)
185 - Sargento Fahur (PSD)
186 - Sargento Gonçalves (PL)
187 - Sargento Portugal (Podemos)
188 - Silvia Cristina (PP)
189 - Silvye Alves (União)
190 - Soraya Santos (PL)
191 - Sóstenes Cavalcante (PL)
192 - Toninho Wandscheer (PP)
193 - Vermelho (PP)
194 - Vincentinho Junior (PP)
195 - Vinicius Carvalho (Republicanos)
196 - Wellington Roberto (PL)
197 - Wilson Santiago (Republicanos)
198 - Yury do Paredão (MDB)
199 - Zé Trovão
200 - Zucco
