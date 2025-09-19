STF dá ok a proposta de 21 anos de pena a Bolsonaro e quer regime fechado
Uma das propostas que circula entre os políticos do centrão pode reduzir a pena total prevista para Jair Bolsonaro de 27 para 21 anos de prisão.
Se essa ideia prevalecer, o ex-presidente teria direito a pleitear a progressão para o regime semiaberto cerca de 5 anos e meio após o início do cumprimento da pena —o que significa 25% em regime fechado.
Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) não se opõem a proposta, porque pode significar liberdade imediata aos condenados pela depredação do 8 de Janeiro, que já estão presos há mais de dois anos.
Por outro lado, mantém uma pena mais gravosa para os mandantes da tentativa golpista e garante regime inicial fechado para Bolsonaro.
Há muitas discussões sobre a saúde do ex-presidente. Segundo apurou a coluna, ministros do STF têm conversado com médicos e políticos que estiveram com Bolsonaro.
Os ministros receberam relatos de que as várias cirurgias pelas quais o ex-presidente passou por causa da facada geraram aderências no intestino, que provocam infecções. Também souberam das crises de soluços, regurgitamento e arrotos.
Eles, no entanto, querem saber se os presídios brasileiros têm condições de atender Bolsonaro antes de decidir sobre a possibilidade de manter a prisão domiciliar.
Uma proposta de redução de penas para os condenados do 8 de Janeiro está sendo costurada pelo relator do projeto da anistia, agora renomeado "projeto da dosimetria", Paulinho da Força (Solidariedade-SP).
O deputado foi nomeado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após a aprovação da urgência da proposta.
Em entrevista ao UOL, Paulinho afirmou que está se encontrando com diferentes forças políticas e que deve apresentar o texto até quarta-feira da semana que vem. Ontem à noite, ele esteve com o ex-presidente Michel Temer e com o deputado federal, Aécio Neves (PSDB-MG).
Do encontro, os três telefonaram, em momentos separados, para os ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
Temer falou da importância de encontrar uma "pacificação" para o tema. Em entrevista ao "Roda Viva", ele havia exposto a ideia de um "pacto nacional" para o assunto a fim de destravar a agenda do país.
