STF dá ok a proposta de 21 anos de pena a Bolsonaro e quer regime fechado

Por outro lado, mantém uma pena mais gravosa para os mandantes da tentativa golpista e garante regime inicial fechado para Bolsonaro.

Há muitas discussões sobre a saúde do ex-presidente. Segundo apurou a coluna, ministros do STF têm conversado com médicos e políticos que estiveram com Bolsonaro.

Os ministros receberam relatos de que as várias cirurgias pelas quais o ex-presidente passou por causa da facada geraram aderências no intestino, que provocam infecções. Também souberam das crises de soluços, regurgitamento e arrotos.

Eles, no entanto, querem saber se os presídios brasileiros têm condições de atender Bolsonaro antes de decidir sobre a possibilidade de manter a prisão domiciliar.

Uma proposta de redução de penas para os condenados do 8 de Janeiro está sendo costurada pelo relator do projeto da anistia, agora renomeado "projeto da dosimetria", Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

O deputado foi nomeado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após a aprovação da urgência da proposta.