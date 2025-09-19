Assine UOL
Raquel Landim

Raquel Landim

STF dá ok a proposta de 21 anos de pena a Bolsonaro e quer regime fechado

Raquel Landim
Colunista do UOL
Atualizada em
Jair Bolsonaro, durante cerimônia no Palácio do Planalto em 2022
Jair Bolsonaro, durante cerimônia no Palácio do Planalto em 2022 Imagem: Evaristo Sá - 4.ago.2022/AFP

Uma das propostas que circula entre os políticos do centrão pode reduzir a pena total prevista para Jair Bolsonaro de 27 para 21 anos de prisão.

Se essa ideia prevalecer, o ex-presidente teria direito a pleitear a progressão para o regime semiaberto cerca de 5 anos e meio após o início do cumprimento da pena —o que significa 25% em regime fechado.

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) não se opõem a proposta, porque pode significar liberdade imediata aos condenados pela depredação do 8 de Janeiro, que já estão presos há mais de dois anos.

Por outro lado, mantém uma pena mais gravosa para os mandantes da tentativa golpista e garante regime inicial fechado para Bolsonaro.

Há muitas discussões sobre a saúde do ex-presidente. Segundo apurou a coluna, ministros do STF têm conversado com médicos e políticos que estiveram com Bolsonaro.

Os ministros receberam relatos de que as várias cirurgias pelas quais o ex-presidente passou por causa da facada geraram aderências no intestino, que provocam infecções. Também souberam das crises de soluços, regurgitamento e arrotos.

Eles, no entanto, querem saber se os presídios brasileiros têm condições de atender Bolsonaro antes de decidir sobre a possibilidade de manter a prisão domiciliar.

Uma proposta de redução de penas para os condenados do 8 de Janeiro está sendo costurada pelo relator do projeto da anistia, agora renomeado "projeto da dosimetria", Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

O deputado foi nomeado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após a aprovação da urgência da proposta.

Em entrevista ao UOL, Paulinho afirmou que está se encontrando com diferentes forças políticas e que deve apresentar o texto até quarta-feira da semana que vem. Ontem à noite, ele esteve com o ex-presidente Michel Temer e com o deputado federal, Aécio Neves (PSDB-MG).

Do encontro, os três telefonaram, em momentos separados, para os ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

Temer falou da importância de encontrar uma "pacificação" para o tema. Em entrevista ao "Roda Viva", ele havia exposto a ideia de um "pacto nacional" para o assunto a fim de destravar a agenda do país.

