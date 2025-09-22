'Temperatura subiu', e dosimetria fica para semana que vem, diz relator

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) afirmou à coluna que é "muito arriscado" colocar para votar o projeto de lei da dosimetria —que reduziria a pena dos condenados pelos atos golpistas— sem o apoio do PL e do PT.

Ele disse ainda que a "temperatura subiu muito" com as manifestações no domingo e com as novas sanções contra a família do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e que a votação deve ficar para a semana que vem.

"É muito arriscado votar só com os partidos do centro. Sempre tem defecções", falou.