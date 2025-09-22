'Temperatura subiu', e dosimetria fica para semana que vem, diz relator
O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) afirmou à coluna que é "muito arriscado" colocar para votar o projeto de lei da dosimetria —que reduziria a pena dos condenados pelos atos golpistas— sem o apoio do PL e do PT.
Ele disse ainda que a "temperatura subiu muito" com as manifestações no domingo e com as novas sanções contra a família do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e que a votação deve ficar para a semana que vem.
"É muito arriscado votar só com os partidos do centro. Sempre tem defecções", falou.
O plano inicial do relator era entregar o texto e tentar aprová-lo no Congresso nesta quarta-feira (24). Ontem, manifestações contra a anistia e contra a PEC da Blindagem tomaram as ruas das principais capitais.
Hoje o governo dos Estados Unidos estenderam as sanções da Lei Magnitsky à esposa de Moraes, irritando os ministros do STF, que também retiraram apoio ao plano de reduzir as penas.
O deputado diz que vai continuar tentando obter o apoio do PL e do PT ao projeto. Ele afirmou que conversou hoje por telefone com o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ). Segundo a colunista Amanda Klein, do UOL, o partido fechou posição contra o projeto de lei da dosimetria.
Amanhã está prevista uma reunião entre o relator e a bancada do PL e o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante. O PL também está contra o projeto. O encontro ocorreria hoje, mas o mau tempo em São Paulo fechou o aeroporto de Congonhas e impediu a viagem de Paulinho a Brasília.
Nesta terça-feira, o relator tem reuniões agendadas com as bancadas do PL, do PDT, do Republicanos e do MDB.
