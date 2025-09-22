Sem PT e PL, centrão conta votos para aprovar PL da dosimetria 'sozinho'
Líderes do centrão estão contando votos para tentar aprovar o "projeto de lei da dosimetria" após perder o apoio do PT e do PL.
"O centro vai tentar levar a agenda adiante sozinho, mas está fazendo conta", disse uma fonte à coluna.
O relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), está em intensas negociações para tentar votar o projeto na quarta-feira (24), mas a situação complicou.
O PL da dosimetria seria um substituto ao PL da anistia e reduziria as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda não há texto fechado.
PL e PT, os dois maiores partidos da Câmara, desembarcaram do pacto proposto pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre o assunto por motivos distintos.
Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante afirmou à coluna que redução de pena é assunto para o STF (Supremo Tribunal Federal) e não para o Congresso.
Ele reforçou que o PL quer a anistia e não participa de nenhum tipo de acordo.
A oposição também ganhou fôlego redobrado com as novas sanções do governo dos Estados Unidos contra a família do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e contra membros do governo Lula adotadas hoje.
Lideranças do PT e auxiliares do presidente Lula também afirmaram à coluna que não apoiarão o PL da dosimetria, a despeito de 12 deputados do partido terem votado a favor da PEC da Blindagem por conta de um acordo com Motta para não passar uma anistia geral.
Segundo essas fontes, as manifestações do último domingo deixaram claro que as forças de esquerda não concordam com anistia ou redução de pena para Bolsonaro.
Além disso, não pegou bem a reunião de Paulinho da Força com o ex-presidente Michel Temer e com o deputado federal Aécio Neves —ambos muito relacionados ao impeachment de Dilma Rousseff, em 2016.
"Ficou um cheiro de golpismo no ar", disse uma fonte no Planalto.
