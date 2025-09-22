Sem PT e PL, centrão conta votos para aprovar PL da dosimetria 'sozinho'

O PL da dosimetria seria um substituto ao PL da anistia e reduziria as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda não há texto fechado.

PL e PT, os dois maiores partidos da Câmara, desembarcaram do pacto proposto pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre o assunto por motivos distintos.

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante afirmou à coluna que redução de pena é assunto para o STF (Supremo Tribunal Federal) e não para o Congresso.

Ele reforçou que o PL quer a anistia e não participa de nenhum tipo de acordo.

A oposição também ganhou fôlego redobrado com as novas sanções do governo dos Estados Unidos contra a família do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e contra membros do governo Lula adotadas hoje.

Lideranças do PT e auxiliares do presidente Lula também afirmaram à coluna que não apoiarão o PL da dosimetria, a despeito de 12 deputados do partido terem votado a favor da PEC da Blindagem por conta de um acordo com Motta para não passar uma anistia geral.