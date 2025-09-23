Lobby dos Bolsonaro ajuda a transformar Lula no antagonista global de Trump

"Não há pacificação com impunidade", disse Lula. "Nossa democracia e soberania são inegociáveis", completou.

Havia, claro, ali um recado para o Congresso brasileiro, que tenta uma redução de penas para Jair Bolsonaro. Portanto, se a direita achava que conseguiria algo com as sanções americanas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ou contra autoridades do governo brasileiro, deu um tiro no pé.

O presidente brasileiro foi seguido por discurso enfadonho de Trump, excessivamente focado no público interno.

Narcisista ao extremo, o líder republicano listava o que achava que são suas realizações e, indiretamente, reclamava de nunca ter ganhado o Nobel da paz. "Muitas pessoas dizem que eu deveria receber o Prêmio Nobel da paz, mas o que me importa é salvar vidas, são os filhos que crescem com pais e mães", disse Trump.

Lula fez um discurso de estadista, onde não faltou até citações a Pepe Mujica e ao papa Francisco, que nos deixaram neste ano e são praticamente unanimidades, enquanto Trump falava como um administrador, que diz estar preocupado com a inflação e empregos americanos, mas que vira as costas para o mundo.

Ao final, Trump tentou fazer uma "pegadinha", elogiando Lula e revelando que pediu um encontro para a próxima semana. Parecia coisa de adolescente. O governo brasileiro confirmou a reunião. Afinal, é papel de quem preside um país conversar com outros líderes.