Lobby dos Bolsonaro ajuda a transformar Lula no antagonista global de Trump
Se Eduardo Bolsonaro já era o melhor cabo eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula dentro do Brasil, agora ajudou a transformá-lo no antagonista global de Donald Trump.
Lula chegou cheio de energia para seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) após as sanções aplicadas por Trump contra o Brasil no momento em que pisou em solo americano.
Falou de democracia, regulação das redes, multilateralismo, Palestina, meio ambiente. Saiu de lá aplaudido três vezes.
"Não há pacificação com impunidade", disse Lula. "Nossa democracia e soberania são inegociáveis", completou.
Havia, claro, ali um recado para o Congresso brasileiro, que tenta uma redução de penas para Jair Bolsonaro. Portanto, se a direita achava que conseguiria algo com as sanções americanas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ou contra autoridades do governo brasileiro, deu um tiro no pé.
O presidente brasileiro foi seguido por discurso enfadonho de Trump, excessivamente focado no público interno.
Narcisista ao extremo, o líder republicano listava o que achava que são suas realizações e, indiretamente, reclamava de nunca ter ganhado o Nobel da paz. "Muitas pessoas dizem que eu deveria receber o Prêmio Nobel da paz, mas o que me importa é salvar vidas, são os filhos que crescem com pais e mães", disse Trump.
Lula fez um discurso de estadista, onde não faltou até citações a Pepe Mujica e ao papa Francisco, que nos deixaram neste ano e são praticamente unanimidades, enquanto Trump falava como um administrador, que diz estar preocupado com a inflação e empregos americanos, mas que vira as costas para o mundo.
Ao final, Trump tentou fazer uma "pegadinha", elogiando Lula e revelando que pediu um encontro para a próxima semana. Parecia coisa de adolescente. O governo brasileiro confirmou a reunião. Afinal, é papel de quem preside um país conversar com outros líderes.
Só vale lembrar, no entanto, que o Brasil pode ganhar o palco global, mas não tem peso e tamanho para fazer frente aos Estados Unidos.
Quando os EUA abdicam de seu papel de líder do mundo livre, quem ganha espaço real é uma nação que não tem apreço pela democracia: a China.
O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.
Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Veja a íntegra do programa:
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.