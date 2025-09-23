PT aprova resolução contra redução de penas aos golpistas do 8 de Janeiro

Entre os mandantes da trama golpista, diz o documento, está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF.

O documento foi aprovado e divulgado num momento em que os partidos do centrão tentam aprovar o chamado projeto de lei da dosimetria, que substituiria a anistia e faria uma revisão do sistema penal, diminuindo as penas dos condenados.

O relator do projeto, o deputado Paulo da Força (Solidariedade-SP), afirmou à coluna que é "muito difícil" aprovar a matéria sem o apoio do PT e do PL e que a votação deve ser adiada para a próxima semana.

O PT também aprovou a rejeição pelo Senado da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) das Prerrogativas parlamentares, que ganhou o apelido de PEC da Blindag em. Essa proposta impede a investigação de parlamentares sem a aprovação prévia do Congresso.

No domingo, manifestações de movimentos de esquerda contra a PEC da Blindagem e contra a anistia tomaram as principais capitais.

A executiva do partido determinou ainda como prioridades a reforma do Imposto de Renda e a chamada tributação BBB - bets, bancos e bilionários.