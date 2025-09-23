PT aprova resolução contra redução de penas aos golpistas do 8 de Janeiro
A comissão executiva nacional do PT aprovou hoje uma resolução contra a anistia e contra a redução de penas para os golpistas do 8/1.
"Esse debate torna-se totalmente fora de lugar nesse momento, e não está entre as prioridades do povo brasileiro", diz o documento ao qual à coluna teve acesso.
A resolução faz referência explícita aos mandantes da tentativa de golpe e à tentativa de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Na época, Moraes ocupava a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Entre os mandantes da trama golpista, diz o documento, está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF.
O documento foi aprovado e divulgado num momento em que os partidos do centrão tentam aprovar o chamado projeto de lei da dosimetria, que substituiria a anistia e faria uma revisão do sistema penal, diminuindo as penas dos condenados.
O relator do projeto, o deputado Paulo da Força (Solidariedade-SP), afirmou à coluna que é "muito difícil" aprovar a matéria sem o apoio do PT e do PL e que a votação deve ser adiada para a próxima semana.
O PT também aprovou a rejeição pelo Senado da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) das Prerrogativas parlamentares, que ganhou o apelido de PEC da Blindag em. Essa proposta impede a investigação de parlamentares sem a aprovação prévia do Congresso.
No domingo, manifestações de movimentos de esquerda contra a PEC da Blindagem e contra a anistia tomaram as principais capitais.
A executiva do partido determinou ainda como prioridades a reforma do Imposto de Renda e a chamada tributação BBB - bets, bancos e bilionários.
