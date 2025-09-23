Assine UOL
Raquel Landim

Raquel Landim

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Trump pede encontro com Lula, que aceita, confirma governo

Raquel Landim
Colunista do UOL
Atualizada em

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu um encontro com o colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que aceitou.

A informação foi confirmada à coluna pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira.

Trump se encontrou rapidamente com Lula na tribunal da ONU (Organização das Nações Unidas) e, ao cumprimentá-lo, pediu a reunião para a próxima semana. Lula, então, aceitou.

Segundo o governo brasileiro, a reunião será marcada pelos canais diplomáticos dos dois países.

O mandatário norte-americano revelou o encontro ao final do seu discurso na ONU, logo após receber críticas indiretas do líder brasileiro, que havia se pronunciado antes. Lula não chegou a pronunciar o nome de Trump.

De acordo com Sidônio, Lula sempre disse que estava disposto a negociar com Trump caso houvesse uma solicitação e uma disposição de Washington.

O Brasil vem sofrendo com o "tarifaço" de 50% contra uma lista de produtos de exportação e também com sanções contra membros do governo e do Judiciário.

Nesta segunda-feira (22), o governo Trump estendeu a Lei Magnitsky, uma espécie de "morte financeira", aos familiares do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.