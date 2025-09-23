Trump pede encontro com Lula, que aceita, confirma governo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu um encontro com o colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que aceitou.
A informação foi confirmada à coluna pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira.
Trump se encontrou rapidamente com Lula na tribunal da ONU (Organização das Nações Unidas) e, ao cumprimentá-lo, pediu a reunião para a próxima semana. Lula, então, aceitou.
Segundo o governo brasileiro, a reunião será marcada pelos canais diplomáticos dos dois países.
O mandatário norte-americano revelou o encontro ao final do seu discurso na ONU, logo após receber críticas indiretas do líder brasileiro, que havia se pronunciado antes. Lula não chegou a pronunciar o nome de Trump.
De acordo com Sidônio, Lula sempre disse que estava disposto a negociar com Trump caso houvesse uma solicitação e uma disposição de Washington.
O Brasil vem sofrendo com o "tarifaço" de 50% contra uma lista de produtos de exportação e também com sanções contra membros do governo e do Judiciário.
Nesta segunda-feira (22), o governo Trump estendeu a Lei Magnitsky, uma espécie de "morte financeira", aos familiares do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.
