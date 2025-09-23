Trump pede encontro com Lula, que aceita, confirma governo

Segundo o governo brasileiro, a reunião será marcada pelos canais diplomáticos dos dois países.

O mandatário norte-americano revelou o encontro ao final do seu discurso na ONU, logo após receber críticas indiretas do líder brasileiro, que havia se pronunciado antes. Lula não chegou a pronunciar o nome de Trump.

De acordo com Sidônio, Lula sempre disse que estava disposto a negociar com Trump caso houvesse uma solicitação e uma disposição de Washington.

O Brasil vem sofrendo com o "tarifaço" de 50% contra uma lista de produtos de exportação e também com sanções contra membros do governo e do Judiciário.

Nesta segunda-feira (22), o governo Trump estendeu a Lei Magnitsky, uma espécie de "morte financeira", aos familiares do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.