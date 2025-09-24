Senadores bolsonaristas abandonam centrão e desistem de PEC da Blindagem

Primeiro, a direita se arrependeu do apoio dado ao centrão para a proteção de parlamentares corruptos e ligados ao narcotráfico.

O desgaste estava caro demais junto ao seu próprio eleitor em troca de uma promessa de anistia a Jair Bolsonaro e de tentar livrar parlamentares de supostos "crimes de opinião".

Pela primeira vez desde a Lava Jato, a bandeira de combate à corrupção estava voltando para as mãos da esquerda.

Como bem explicou o relator da PEC da Blindagem, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a atual legislação já garante ao parlamentar a imunidade para dar sua opinião, e mandato não é passe livre para ofensa pessoal.

Depois, senadores ganham seus mandatos em eleições majoritárias, ou seja, o sistema de responsabilização política é concentrado.

São ex-governadores ou aspirantes a governadores. Logo o eleitor reconhece perfeitamente quem votou contra ou a favor desse tipo de "picaretagem".