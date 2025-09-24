Senadores bolsonaristas abandonam centrão e desistem de PEC da Blindagem
É sintomático que os senadores Sergio Moro (União Brasil-PR), Jorge Seif (PL-SC), Carlos Portinho (PL-RJ) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tenham mudado de posição e apoiado a derrubada da PEC da Blindagem.
A reviravolta feita por eles ajuda a explicar como uma proposta que foi apoiada pela ampla maioria do centrão e da direita na Câmara acabou rejeitada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado.
A explicação mais completa tem fatores políticos e estruturais.
Primeiro, a direita se arrependeu do apoio dado ao centrão para a proteção de parlamentares corruptos e ligados ao narcotráfico.
O desgaste estava caro demais junto ao seu próprio eleitor em troca de uma promessa de anistia a Jair Bolsonaro e de tentar livrar parlamentares de supostos "crimes de opinião".
Pela primeira vez desde a Lava Jato, a bandeira de combate à corrupção estava voltando para as mãos da esquerda.
Como bem explicou o relator da PEC da Blindagem, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a atual legislação já garante ao parlamentar a imunidade para dar sua opinião, e mandato não é passe livre para ofensa pessoal.
Depois, senadores ganham seus mandatos em eleições majoritárias, ou seja, o sistema de responsabilização política é concentrado.
São ex-governadores ou aspirantes a governadores. Logo o eleitor reconhece perfeitamente quem votou contra ou a favor desse tipo de "picaretagem".
É diferente dos deputados, que são resultado de eleições proporcionais, nas quais a responsabilidade é difusa e o eleitor mal se lembra do seu voto.
Por fim, a sociedade civil falou e falou alto nas manifestações de domingo nas ruas e nas redes sociais. Foram protestos chamados pelos movimentos de esquerda, mas estavam longe de ser apenas da esquerda. A indignação era suprapartidária.
Mais experientes, os senadores entenderam o recado.
