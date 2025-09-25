Sem respaldo de Trump, Bolsonaro entra em desespero e culpa Eduardo

Tentar uma postura mais amena, como vinha sendo aconselhado por seus advogados, ou partir para o enfrentamento, com o apoio dos norte-americanos, como martelava o deputado federal e o influenciador Paulo Figueiredo.

O lobby bolsonarista foi, teoricamente, bem sucedido. Veio o "tarifaço" contra o Brasil e sanções contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Mas, como já era previsível —e muita gente ao redor de Bolsonaro alertou—, o tiro saiu pela culatra.

Trabalhar contra a própria pátria pegou mal e a popularidade do seu rival, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, só aumentou.

O STF não se rendeu e o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, pelo menos 7 em regime fechado —ou seja, cadeia.

Química ou lobby empresarial?

O que Bolsonaro não esperava era que Trump teria uma "química" com Lula.