Sem respaldo de Trump, Bolsonaro entra em desespero e culpa Eduardo
Sob o risco de perder o apoio de Donald Trump, Jair Bolsonaro parece ter finalmente percebido o erro de sua estratégia política. Entrou em "desespero" e culpa o filho, Eduardo Bolsonaro, por uma decisão que foi sua.
Conforme a colunista da Folha de S. Paulo, Monica Bergamo, o ex-presidente mandou emissários dizerem ao filho para "calar a boca" e não atrapalhar as costuras para um acordo de redução de penas aos condenados do 8 de janeiro, que está fazendo água no Congresso.
Vale lembrar, no entanto, que, desde o início, Bolsonaro tinha dois caminhos a seguir:
Tentar uma postura mais amena, como vinha sendo aconselhado por seus advogados, ou partir para o enfrentamento, com o apoio dos norte-americanos, como martelava o deputado federal e o influenciador Paulo Figueiredo.
O lobby bolsonarista foi, teoricamente, bem sucedido. Veio o "tarifaço" contra o Brasil e sanções contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).
Mas, como já era previsível —e muita gente ao redor de Bolsonaro alertou—, o tiro saiu pela culatra.
Trabalhar contra a própria pátria pegou mal e a popularidade do seu rival, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, só aumentou.
O STF não se rendeu e o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, pelo menos 7 em regime fechado —ou seja, cadeia.
Química ou lobby empresarial?
O que Bolsonaro não esperava era que Trump teria uma "química" com Lula.
Só que não foi "química", foi lobby empresarial. Aliás, nada diferente do que costumam fazer outros países.
Pouco antes do encontro com Lula na Organização das Nações Unidas (ONU), Trump recebeu em audiência o empresário Joesley Batista.
Dono do maior frigorífico do mundo, Joesley deixou —faz tempo e com a ajuda do BNDES durante os governos petistas— de ser um empresário "brasileiro".
Hoje, a JBS tem 55% do seu faturamento nos Estados Unidos, gera por lá 100 mil empregos e foi importante doadora de campanha do republicano.
Trump foi alertado de que, se não suavizar as tarifas para a carne brasileira, o preço do hambúrguer para os norte-americanos vai escalar mais e mais junto com a inflação no país.
Diante disso, para que continuar defendendo o Jair?
Semana decisiva
Em Brasília, o projeto de lei da dosimetria vai se complicando.
O STF está reticente. O Planalto e o PT também já notaram que não têm nada a ganhar.
O Centrão continua contando os votos. E Jair parece ter, enfim, percebido que, se conseguir se manter em prisão domiciliar, estará no lucro.
Tarde demais?
A próxima semana vai ser decisiva para o bolsonarismo.
Veja a íntegra do programa:
