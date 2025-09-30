IR está 'maduro' para ser votado, e anistia 'divide' sociedade, diz Motta

Está prevista para amanhã a votação do aumento do limite da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil - um tema que interessa ao Palácio do Planalto, mas que conta com o respaldo de vários partidos. O relator é o ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL).

Já o projeto de lei que prevê redução de penas para os condenados pelo 8 de Janeiro, que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, encontra resistências. O PT é contra qualquer tipo de anistia, enquanto o PL quer um perdão amplo e irrestrito. O relator é o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

Segurança pública

Outro tema que ganhou relevância na pauta da Câmara é a segurança pública. Motta colocou em votação hoje oito pedidos de urgência para projetos de lei sobre o assunto.

Os PLs vão desde aumentar as penas para casos de homicídio e lesão corporal contra agentes do Estado até dar celeridade aos processos penais quando houver prisões em flagrante.

"Esses projetos vão direto a plenário porque são consenso entre os 27 estados. Estão acima de rivalidades políticas. Mas na construção dos relatórios podem ser modificados e aprimorados", Motta à coluna.