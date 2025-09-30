IR está 'maduro' para ser votado, e anistia 'divide' sociedade, diz Motta
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou à coluna que a isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5 mil está "madura" para ser votada, enquanto a anistia aos condenados do 8 de Janeiro "divide" a sociedade.
"Vincular uma coisa à outra não é correto. A isenção do IR está madura para ser votada. Cumpriu todo o processo legislativo. A urgência dessa pauta foi aprovada por unanimidade", disse Motta.
"Já o tema da anistia é sensível. Divide a sociedade. É preciso conversar com o Senado. O relator está trabalhando para construir uma solução", completou.
Está prevista para amanhã a votação do aumento do limite da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil - um tema que interessa ao Palácio do Planalto, mas que conta com o respaldo de vários partidos. O relator é o ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL).
Já o projeto de lei que prevê redução de penas para os condenados pelo 8 de Janeiro, que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, encontra resistências. O PT é contra qualquer tipo de anistia, enquanto o PL quer um perdão amplo e irrestrito. O relator é o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP).
Segurança pública
Outro tema que ganhou relevância na pauta da Câmara é a segurança pública. Motta colocou em votação hoje oito pedidos de urgência para projetos de lei sobre o assunto.
Os PLs vão desde aumentar as penas para casos de homicídio e lesão corporal contra agentes do Estado até dar celeridade aos processos penais quando houver prisões em flagrante.
"Esses projetos vão direto a plenário porque são consenso entre os 27 estados. Estão acima de rivalidades políticas. Mas na construção dos relatórios podem ser modificados e aprimorados", Motta à coluna.
Um dos temas mais polêmicos é a regulamentação do CNSP (Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social).
No anteprojeto, está previsto apenas um representante da sociedade civil a ser indicado pela Câmara ou pelo Senado - ou seja, vai ser mais próximo da política do que da academia ou da sociedade civil.
Todos os demais são policiais, ligados ao ministério da Justiça ou à advocacia.
