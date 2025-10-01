Cotado para ministério, Boulos usa 'taxa Odete' para defender projeto do IR

Idealizado pelo ministério da Fazenda, o projeto de lei amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês e prevê descontos escalonados para salários até R$ 7 mil.

Como compensação, cria uma tarifa de 10% sobre os dividendos retirados pelos contribuintes mais abastados com renda acima de R$ 1,2 milhão mensais.

"Recorrer a Odete Roitman foi uma forma de colocar em linguagem simples um tema decisivo como a isenção do IR e a taxação dos super ricos", disse Boulos à coluna.

O vídeo publicado pelo deputado do PSOL tem o mesmo apelo de peças de propaganda anteriores do PT sobre a chamada taxação BBB - bets, bancos e bilionários - e que renderam engajamento para a esquerda nas redes sociais.

Pesquisas apontam que a população é simpática a ideia dos super ricos pagarem mais impostos.

O projeto de lei do IR é das principais apostas do governo do Lula para elevar sua popularidade junto à classe média.