Cotado para ministério, Boulos usa 'taxa Odete' para defender projeto do IR
Cotado para assumir a secretaria-geral da Presidência da República, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) recorreu à personagem Odete Roitman para defender nas redes sociais o projeto de lei de correção da tabela do Imposto de Renda (IR).
Sob o mote "Taxação de Odete Roitman já! IR Zero para Jarbas", a peça idealizada pelo time de marketing do deputado pede que a população pressione o Congresso a aprovar o projeto, que deve ser votado nesta quarta-feira (1) na Câmara.
O vídeo argumenta que, se o projeto do governo Lula for aprovado, bilionários como a vilã da novela Vale Tudo vão passar a pagar imposto, enquanto trabalhadores como seu motorista Jarbas serão beneficiados.
Idealizado pelo ministério da Fazenda, o projeto de lei amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês e prevê descontos escalonados para salários até R$ 7 mil.
Como compensação, cria uma tarifa de 10% sobre os dividendos retirados pelos contribuintes mais abastados com renda acima de R$ 1,2 milhão mensais.
"Recorrer a Odete Roitman foi uma forma de colocar em linguagem simples um tema decisivo como a isenção do IR e a taxação dos super ricos", disse Boulos à coluna.
O vídeo publicado pelo deputado do PSOL tem o mesmo apelo de peças de propaganda anteriores do PT sobre a chamada taxação BBB - bets, bancos e bilionários - e que renderam engajamento para a esquerda nas redes sociais.
Pesquisas apontam que a população é simpática a ideia dos super ricos pagarem mais impostos.
O projeto de lei do IR é das principais apostas do governo do Lula para elevar sua popularidade junto à classe média.
No entanto, existe o receio de que o aumento do número de exceções entre aqueles que serão taxados para compensar a benesse possa comprometer a receita do Tesouro Nacional, provocando um rombo fiscal.
