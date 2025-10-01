Assine UOL
Raquel Landim

Raquel Landim

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Governo de SP vai cancelar inscrição de bares com contaminação de metanol

Raquel Landim
Colunista do UOL
Atualizada em

O governo de São Paulo vai cancelar a inscrição na secretaria da Fazenda dos estabelecimentos nos quais ocorreram casos de contaminação por metanol.

A apuração foi feita pela coluna com fontes no Palácio dos Bandeirantes. Sem a inscrição, esses estabelecimentos não poderão funcionar.

Ontem, três estabelecimentos foram interditados temporiamente em São Paulo e região metropolitana.

O objetivo do cancelamento da inscrição é inibir que estabelecimentos comprem bebidas sem nota fiscal. Fontes no Palácio dos Bandeirantes acreditam que a venda de bebida sem nota esteja no centro das causas da contaminação.

A hipótese é que os estabelecimentos compraram bebidas sem nota para reduzir o preço pago pelo produto. As autoridades estaduais recolheram as notas fiscais nos estabelecimentos e chegaram a quatro fornecedores. Nos fornecedores, levaram amostras para análise.

Por serem nocivos à saúde, bebidas e cigarros pagam impostos altos, o que incentiva a fraude.

Segundo apurou a coluna, os fiscais sanitários trabalham com a hipótese que as garrafas tenham sido lavadas com metanol e sobrado resíduos.

A fraude no setor de bebidas é um problema antigo no Brasil.

Em coletiva de imprensa, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) descartou envolvimento do crime organizado, enquanto o governo federal informou que a PF investigaria essa hipótese.

Continua após a publicidade

A fiscalização de bares e restaurantes é feita pela vigilância sanitária municipal. Já o controle do envase de bebidas é competência do ministério da Agricultura.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.