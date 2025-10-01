Governo de SP vai cancelar inscrição de bares com contaminação de metanol

O objetivo do cancelamento da inscrição é inibir que estabelecimentos comprem bebidas sem nota fiscal. Fontes no Palácio dos Bandeirantes acreditam que a venda de bebida sem nota esteja no centro das causas da contaminação.

A hipótese é que os estabelecimentos compraram bebidas sem nota para reduzir o preço pago pelo produto. As autoridades estaduais recolheram as notas fiscais nos estabelecimentos e chegaram a quatro fornecedores. Nos fornecedores, levaram amostras para análise.

Por serem nocivos à saúde, bebidas e cigarros pagam impostos altos, o que incentiva a fraude.

Segundo apurou a coluna, os fiscais sanitários trabalham com a hipótese que as garrafas tenham sido lavadas com metanol e sobrado resíduos.

A fraude no setor de bebidas é um problema antigo no Brasil.

Em coletiva de imprensa, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) descartou envolvimento do crime organizado, enquanto o governo federal informou que a PF investigaria essa hipótese.