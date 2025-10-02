Depois do IR, Motta tenta mudar agenda e avançar com reforma administrativa

Vai caber a Motta definir o rito de tramitação da PEC.

Pedro Paulo afirmou à coluna que já conversou com praticamente todos os partidos, com exceção do PL e do PSOL.

"A recepção foi excelente. Antes, eles não tinham um texto. Agora vai ficar mais concreto", disse.

Ele reconhece, no entanto, que é uma batalha difícil, porque mexe em diferentes privilégios dos servidores públicos, como férias de 60 dias ou adicionais por tempo de serviço.

A reforma contém ainda itens estruturais como uma tabela única de remuneração dos servidores públicos, o disciplinamento do teletrabalho, a redução dos supersalários e a exigência de uma proposta de planejamento estratégico dos gestores públicos.

O relator evita dar uma estimativa de economia de gastos com a reforma.