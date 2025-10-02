Depois do IR, Motta tenta mudar agenda e avançar com reforma administrativa
Depois de aprovar o reajuste da tabela do IR (Imposto de Renda), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), tenta emplacar a reforma administrativa.
O relator, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), finalizou seu parecer com 70 propostas sobre o assunto.
Agora está recolhendo assinaturas para protocolar a PEC (Proposta de Emenda Constitucional). É necessário o apoio de 171 deputados.
Vai caber a Motta definir o rito de tramitação da PEC.
Pedro Paulo afirmou à coluna que já conversou com praticamente todos os partidos, com exceção do PL e do PSOL.
"A recepção foi excelente. Antes, eles não tinham um texto. Agora vai ficar mais concreto", disse.
Ele reconhece, no entanto, que é uma batalha difícil, porque mexe em diferentes privilégios dos servidores públicos, como férias de 60 dias ou adicionais por tempo de serviço.
A reforma contém ainda itens estruturais como uma tabela única de remuneração dos servidores públicos, o disciplinamento do teletrabalho, a redução dos supersalários e a exigência de uma proposta de planejamento estratégico dos gestores públicos.
O relator evita dar uma estimativa de economia de gastos com a reforma.
"No médio e no longo prazo, vai ter um ganho para as contas públicas, mas reforma administrativa não é ajuste fiscal", disse Pedro Paulo.
PAUTA
A reforma administrativa é a principal bandeira da gestão de Hugo Motta na presidência da Câmara e o que ele gostaria de deixar como legado.
Motta vem tentando virar a pauta do Congresso e deixar de lado a anistia aos condenados do 8 de Janeiro, que trava as demais discussões.
Com a aprovação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 mensais, os esforços do presidente da Câmara vão se voltar para a reforma administrativa e para uma série de projetos de lei sobre segurança pública, cuja urgência foi recentemente aprovada.
Já o PL da Anistia, rebatizado de Dosimetria, está emperrado.
O relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), vai buscar o aval dos líderes do Centrão, para um texto na próxima semana.
