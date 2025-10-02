Relator vai pedir aval de líderes do Centrão para o PL da dosimetria
O relator do projeto de lei da dosimetria, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), afirmou à coluna que vai pedir o aval dos líderes dos partidos do Centrão ao seu texto antes de apresentá-lo no plenário da Câmara dos Deputados.
Ele disse que encerrou a fase de consultas aos partidos e pretende trabalhar no conteúdo do relatório no final de semana.
A partir de segunda-feira, vai apresentar o projeto aos deputados Dr Luizinho, líder do PP, Pedro Lucas, líder do União Brasil, Isnaldo Bulhões, líder do MDB, Antônio Brito, líder do PSD, e Gilberto Abramo, líder do Republicanos.
"Não vai ser uma coisa só minha. Esse é o grupo de líderes que me indicou. O tema da anistia divide o Brasil", afirmou Paulinho.
Ele também vai aguardar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos - PB), "avalizar" a votação.
Paulinho não quis adiantar o conteúdo do relatório do PL da dosimetria, mas afirmou que existe a possibilidade de mexer nas penas de crimes como atentado ao Estado democrático de direito e tentativa de golpe de Estado.
O relator rebatizou o PL da anistia, cuja urgência foi aprovada na Câmara, de PL da dosimetria, para tentar um consenso. Ainda assim, o texto encontra muita resistência
O principal receio é que de seja aprovado na Câmara e barrado no Senado como ocorreu com a chamada PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da Blindagem após manifestações nas principais capitais do país.
A PEC da Blindagem previa que parlamentares só poderiam ser investigados após a permissão do Congresso.
EMENDA
Nesta semana, Paulinho esteve reunido com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e com o líder do partido, Sosténes Cavalcante.
O PL mantém publicamente a defesa de uma anistia "geral e irrestrita", que beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Conforme apurou a coluna, existem conversas para que o partido apresente uma emenda ou destaque com essa posição, que seria derrubada em plenário.
Nos bastidores, fontes próximas ao ex-presidente já admitem que não será possível alcançar esse objetivo.
O PT e o Palácio do Planalto são contra qualquer tipo de anistia.
Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) vinham apoiando o PL da dosimetria, mas retiraram o suporte depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ampliou as sanções para a família do ministro Alexandre de Moraes.
