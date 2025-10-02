Relator vai pedir aval de líderes do Centrão para o PL da dosimetria

"Não vai ser uma coisa só minha. Esse é o grupo de líderes que me indicou. O tema da anistia divide o Brasil", afirmou Paulinho.

Ele também vai aguardar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos - PB), "avalizar" a votação.

Paulinho não quis adiantar o conteúdo do relatório do PL da dosimetria, mas afirmou que existe a possibilidade de mexer nas penas de crimes como atentado ao Estado democrático de direito e tentativa de golpe de Estado.

O relator rebatizou o PL da anistia, cuja urgência foi aprovada na Câmara, de PL da dosimetria, para tentar um consenso. Ainda assim, o texto encontra muita resistência

O principal receio é que de seja aprovado na Câmara e barrado no Senado como ocorreu com a chamada PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da Blindagem após manifestações nas principais capitais do país.

A PEC da Blindagem previa que parlamentares só poderiam ser investigados após a permissão do Congresso.