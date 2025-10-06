Bolsonaro não é citado em telefonema de 30 minutos entre Lula e Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não citou Jair Bolsonaro no telefonema de 30 minutos com seu colega brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.
O assunto não apareceu nem mesmo quando Lula pediu a retirada das sanções contra autoridades brasileiras, conforme pessoas que acompanharam a ligação.
Lula também não mencionou o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
O presidente brasileiro pediu genericamente a Trump que retirasse as sanções que vinham sendo aplicadas contra autoridades brasileiras.
Trump respondeu que solicitaria ao secretário de Estado, Marco Rubio, para discutir o assunto junto com suas contrapartes no Brasil.
Os Estados Unidos aplicaram a Lei Magnitsky, uma espécie de "morte financeira", contra Moraes, sua esposa e um instituto administrado por sua família.
Há receio de que a punição seja estendida a outros ministros do STF.
Uma das justificativas dos americanos para a sanção contra Moraes e até para o tarifaço de 50% contra produtos brasileiros é a condenação de Bolsonaro por golpe de Estado.
Segundo apurou a coluna, o mandatário americano também evitou outros temas polêmicos na relação com o Brasil, como big techs ou Pix.
Esses assuntos foram deixados para as discussões entre Rubio e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
