Bolsonaro não é citado em telefonema de 30 minutos entre Lula e Trump

O presidente brasileiro pediu genericamente a Trump que retirasse as sanções que vinham sendo aplicadas contra autoridades brasileiras.

Trump respondeu que solicitaria ao secretário de Estado, Marco Rubio, para discutir o assunto junto com suas contrapartes no Brasil.

Os Estados Unidos aplicaram a Lei Magnitsky, uma espécie de "morte financeira", contra Moraes, sua esposa e um instituto administrado por sua família.

Há receio de que a punição seja estendida a outros ministros do STF.

Uma das justificativas dos americanos para a sanção contra Moraes e até para o tarifaço de 50% contra produtos brasileiros é a condenação de Bolsonaro por golpe de Estado.

Segundo apurou a coluna, o mandatário americano também evitou outros temas polêmicos na relação com o Brasil, como big techs ou Pix.