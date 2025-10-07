Escolha de Rubio é evidência de componente político, mas jogo só começou

Nas delicadas conversas com a China, os três principais auxiliares de Trump para a área econômica - Bessent, Lutnick e Greer - trabalham em conjunto.

Por conta disso, a indicação de Marco Rubio, secretário de Estado, para comandar as negociações com o Brasil é uma evidência inequívoca da relevância dos temas políticos.

O perfil de Rubio e seus comentários prévios pouco elogiosos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocam ainda mais lenha na fogueira das especulações.

Obviamente seria mais fácil para o Brasil tocar conversas exclusivamente focadas no comércio, mas o "tarifaço" de 50% imposto contra produtos brasileiros é político desde o início, já que as trocas comerciais são superavitárias para os Estados Unidos.

Trump já disse e repetiu que as sanções eram por causa de uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Nem mesmo o Brasil consegue fugir do assunto.