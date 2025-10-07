Escolha de Rubio é evidência de componente político, mas jogo só começou
Em sua cruzada contra o livre-comércio, Donald Trump já aplicou sobretaxas e fechou acordos bilaterais com diversos países do mundo.
As negociações com a União Europeia foram coordenadas pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, e pelo secretário de Comércio, Howard William Lutnick.
Já o acordo com o Reino Unido foi selado pelo representante comercial americano (USTR), Jamieson Greer, e por Lutnick.
Nas delicadas conversas com a China, os três principais auxiliares de Trump para a área econômica - Bessent, Lutnick e Greer - trabalham em conjunto.
Por conta disso, a indicação de Marco Rubio, secretário de Estado, para comandar as negociações com o Brasil é uma evidência inequívoca da relevância dos temas políticos.
O perfil de Rubio e seus comentários prévios pouco elogiosos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocam ainda mais lenha na fogueira das especulações.
Obviamente seria mais fácil para o Brasil tocar conversas exclusivamente focadas no comércio, mas o "tarifaço" de 50% imposto contra produtos brasileiros é político desde o início, já que as trocas comerciais são superavitárias para os Estados Unidos.
Trump já disse e repetiu que as sanções eram por causa de uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.
Nem mesmo o Brasil consegue fugir do assunto.
Com o ministro Alexandre de Moraes e sua família sujeitos às pesadas restrições financeiras da Lei Magnitsky, Lula teve que mencionar o tema das "sanções contra autoridades brasileiras" no telefonema com Trump.
Mas observadores atentos disseram à coluna que os ventos estão mudando nos Estados Unidos.
Pouco antes da reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), em que surgiu a tal "química" entre Lula e Trump, o diálogo entre os dois países estava travado. Agora existe uma mesa de negociação.
Depois de ser citado diretamente numa carta enviada ao presidente brasileiro, Trump sequer citou Bolsonaro nessa conversa inicial com Lula.
Há relatos de quando o presidente brasileiro mencionou os 201 anos de relações amigáveis entre os dois países, o americano chegou a fazer referência à necessidade de aprimorar a "liberdade de expressão" e o "Estado de direito".
Mas são muitos interesses em jogo, que envolvem desde as big techs até minerais estratégicos.
Fontes que circulam em Washington dizem que, nos últimos meses, Trump e Rubio vinham com a falsa impressão de que bastava pressionar o STF e o Congresso brasileiro para Bolsonaro ser anistiado e vencer as próximas eleições, dado um suposto "imenso" apoio popular.
Era isso que os dois ouviam através de emissários do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do influenciador Paulo Figueiredo.
Graças a contatos com o setor privado brasileiro, hoje estão mais bem informados sobre a realidade política brasileira.
Também é preciso entender melhor quem é Marco Rubio e sua política externa "made in Florida".
Político habilidoso e com ambições eleitorais próprias, ele atua em favor de cubanos e venezuelanos exilados nos Estados Unidos e não fará nada contra sua base.
Por conta disso, Rubio certamente não é simpático aos gestos de Lula a favor do ditador venezuelano Nicolás Maduro, mas sua agenda coincide com a do bolsonarismo?
Há afinidades, mas não é exatamente a mesma.
Resumindo: os americanos são negociadores duríssimos e o jogo está apenas começando.
