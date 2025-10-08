Depois do Congresso ceder ao lobby, quem vai brecar as bets no Brasil?
Com o aval do ministério da Fazenda, o Congresso Nacional vai produzindo mais um daqueles atos que envergonham os brasileiros.
Ao invés de coibir uma atividade que vicia e endivida a população, cedeu ao lobby e abriu mão de elevar a tributação das casas de apostas online —as chamadas bets.
Para facilitar a aprovação de uma medida provisória que estava prestes a caducar, o relator, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), concordou em retirar do texto o aumento de tributação das bets de 12% para 18%.
Convém lembrar a todos os envolvidos —Legislativo e Executivo— que o problema das casas de apostas online não é de arrecadação, mas de saúde pública.
"Não faz sentido nem permitir esse negócio. Por mim, o imposto seria infinito. É uma chaga social.", disse à coluna o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartsman.
"É inacreditável que derrubem o aumento de tributação das bets. O objetivo desse imposto deveria ser desestimular o consumo, como acontece como cigarro, bebida ou gasolina", concorda o economista Samuel Pessoa.
Zarattini é do PT de São Paulo e teve o aval do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para recuar do aumento da tributação das bets.
Haddad diz que vai cobrar retroativo das bets que já atuavam no Brasil antes da regulamentação do setor.
Ele culpa o governo Bolsonaro por ter permitido um crescimento desenfreado do setor.
A questão é que nenhuma guerra eleitoral vai resolver o problema das famílias que estão lidando com pais e filhos endividados em apostas online.
A cobrança retroativa pode solucionar parcialmente a perda de arrecadação do governo, mas, de novo, o problema é de saúde pública.
O que deixa uma pergunta:
Depois do Legislativo e do Executivo cederem a um lobby tão poderoso, quem vai brecar as bets no Brasil?
