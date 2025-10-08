Depois do Congresso ceder ao lobby, quem vai brecar as bets no Brasil?

Convém lembrar a todos os envolvidos —Legislativo e Executivo— que o problema das casas de apostas online não é de arrecadação, mas de saúde pública.

"Não faz sentido nem permitir esse negócio. Por mim, o imposto seria infinito. É uma chaga social.", disse à coluna o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartsman.

"É inacreditável que derrubem o aumento de tributação das bets. O objetivo desse imposto deveria ser desestimular o consumo, como acontece como cigarro, bebida ou gasolina", concorda o economista Samuel Pessoa.

Zarattini é do PT de São Paulo e teve o aval do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para recuar do aumento da tributação das bets.

Haddad diz que vai cobrar retroativo das bets que já atuavam no Brasil antes da regulamentação do setor.

Ele culpa o governo Bolsonaro por ter permitido um crescimento desenfreado do setor.