Tarcísio nega ação contra MP e vê falta de responsabilidade fiscal de Lula
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicamos), rebateu em entrevista à coluna os ataques do governo federal de que ele teria agido para convencer deputados a derrubar a MP 1.303, da taxação de bets e investimentos.
"Se o governo não tem responsabilidade fiscal, a culpa é única e exclusivamente do Lula", afirmou Tarcísio. "Aqui em São Paulo, tivemos coragem de rever benefícios tributários e desvincular despesas. Prova disso é que teremos 11% de receita líquida para investir no ano que vem".
Nesta quarta-feira, o governo não conseguiu o apoio necessário entre os deputados e vai deixar de arrecadar R$ 17 bilhões em 2026 com as medidas propostas na medida provisória que taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas. A Câmara aprovou o adiamento da votação e, na prática, fez caducar a MP.
Mais cedo, antes da votação, o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), atribuiu uma eventual derrota do governo no Congresso a uma suposta "conspiração" de Tarcísio e do senador Ciro Nogueira (PP-PI).
"O ambiente está turvo, inseguro [para a aprovação da MP alternativa ao IOF]", disse Randolfe. "Não é pelo mérito da MP, mas sim porque tem um movimento em curso no qual estão juntos o governador de São Paulo e o Ciro Nogueira, conspirando para derrubar a MP e não dar saldo de caixa para o governo Lula."
Tarcísio nega que tenha feito articulação para que deputados e governadores de oposição votem contra a MP.
"Estou focado em São Paulo", disse. Ele conta que se reuniu com representantes de bares e restaurantes por causa da crise do metanol e com o presidente do Senado da Itália para discutir a renovação do contrato da Enel, entre outros compromissos.
A MP 1.303 continha uma série de medidas para recompor as receitas do governo federal, após o Congresso rejeitar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).
Para tentar aprovar a MP, o governo topou desidratá-la. Foram retiradas medidas como o aumento de tributação das casas de apostas, as bets, e letras financeiras que financiam o agronegócio. Mesmo assim, o governo não conseguiu aprová-la.
