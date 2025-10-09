Messias é escolha 'natural' para o STF, diz coordenador do Prerrogativas

"Outros nomes tiveram rejeição de um lado ou de outro. Poucas vezes um nome reuniu tanto apoio. Messias hoje é quase um consenso", disse.

De acordo com o advogado, Messias tem uma base jurídica sólida, o respaldo do PT, de partidos da base aliada, dos evangélicos e de outros ministros do tribunal, além de ser próximo do próprio Lula.

Quadro histórico do PT, Messias é evangélico e tem sido escolhido pelo presidente como um interlocutor junto a esse segmento da sociedade. Ele faz parte do Prerrogativas.

Também tem boa relação com vários ministros do tribunal como Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e até Kássio Nunes Marques e André Mendonça, que foram indicados por Jair Bolsonaro (PL), embora alguns ministros já tenham indicado nos bastidores preferência e proximidade com outros candidatos.

Outros candidatos

Outros nomes cotados para a vaga de Barroso são o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado, o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, e o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas.