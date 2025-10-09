Messias é escolha 'natural' para o STF, diz coordenador do Prerrogativas
Jorge Messias, advogado-geral da União, é a escolha "natural" para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso no STF (Supremo Tribunal Federal). A afirmação é de Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Prerrogativas, grupo de advogados progressistas que apoia Lula.
Barroso anunciou nesta quinta-feira (9) sua aposentadoria antecipada da corte.
Carvalho afirmou à coluna que a escolha é exclusivamente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que poucas vezes um nome reuniu tanto apoio.
"Outros nomes tiveram rejeição de um lado ou de outro. Poucas vezes um nome reuniu tanto apoio. Messias hoje é quase um consenso", disse.
De acordo com o advogado, Messias tem uma base jurídica sólida, o respaldo do PT, de partidos da base aliada, dos evangélicos e de outros ministros do tribunal, além de ser próximo do próprio Lula.
Quadro histórico do PT, Messias é evangélico e tem sido escolhido pelo presidente como um interlocutor junto a esse segmento da sociedade. Ele faz parte do Prerrogativas.
Também tem boa relação com vários ministros do tribunal como Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e até Kássio Nunes Marques e André Mendonça, que foram indicados por Jair Bolsonaro (PL), embora alguns ministros já tenham indicado nos bastidores preferência e proximidade com outros candidatos.
Outros candidatos
Outros nomes cotados para a vaga de Barroso são o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado, o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, e o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas.
Pacheco tem o apoio do presidente do Senado, David Alcolumbre (União-AP). Fontes do meio jurídico ouvidas pela coluna, no entanto, acreditam que o momento não é favorável para a escolha dele.
Fortalecido nas pesquisas, o presidente tende a optar por um nome de sua inteira confiança em vez de ceder aos pedidos de Alcolumbre.
Pacheco já demonstrou interesse em ocupar uma cadeira no STF, mas está pontuando bem nas pesquisas para o governo de Minas Gerais.
Lula já o sondou várias vezes para ser seu candidato ao governo de Minas, estado considerado crucial pelo governo para deter o avanço do bolsonarismo.
