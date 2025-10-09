Assine UOL
Reportagem

Relação de confiança entre Rubio e Vieira pode ajudar na negociação

Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA e Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil
Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA e Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil Imagem: Montagem UOL

Uma "relação de confiança" entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado, Marco Rubio, pode ajudar nas negociações entre Brasil e Estados Unidos, acreditam fontes do Itamaraty.

Os dois se falaram hoje por telefone e marcaram de se encontrar brevemente em Washington para dar prosseguimento à conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

Eles, no entanto, se conheceram no período entre 2010 e 2015, quando Vieira era embaixador do Brasil em Washington e Rubio senador pelo estado da Flórida.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, Rubio acionou o embaixador em busca de ajuda para temas ligados à América Latina.

Diplomata de carreira, Vieira atendeu ao político a despeito de diferenças ideológicas entre o governo da petista Dilma Rousseff e do senador republicano.

Esses contatos deixaram um "bom recall" e permitiram que dois se encontrassem pessoalmente no dia 30 de julho deste ano em Washington, duas semanas após os americanos anunciarem o tarifaço de 50% contra os produtos brasileiros.

No auge da crise, Vieira reiterou a disposição brasileira em negociar e lamentou que o assunto tivesse sido politizado.

Rubio é visto pela direita bolsonarista no Brasil como um "trunfo", e sua indicação seria um sinal de que os Estados Unidos vão dar peso político à negociação e seguir insistindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma perseguição política.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

