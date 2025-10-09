Relação de confiança entre Rubio e Vieira pode ajudar na negociação

Segundo fontes ouvidas pela coluna, Rubio acionou o embaixador em busca de ajuda para temas ligados à América Latina.

Diplomata de carreira, Vieira atendeu ao político a despeito de diferenças ideológicas entre o governo da petista Dilma Rousseff e do senador republicano.

Esses contatos deixaram um "bom recall" e permitiram que dois se encontrassem pessoalmente no dia 30 de julho deste ano em Washington, duas semanas após os americanos anunciarem o tarifaço de 50% contra os produtos brasileiros.

No auge da crise, Vieira reiterou a disposição brasileira em negociar e lamentou que o assunto tivesse sido politizado.

Rubio é visto pela direita bolsonarista no Brasil como um "trunfo", e sua indicação seria um sinal de que os Estados Unidos vão dar peso político à negociação e seguir insistindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma perseguição política.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.