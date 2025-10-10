Amorim: 'Espero que Nobel não facilite intervenção na Venezuela'
O assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou à coluna que ainda é cedo para avaliar se o prêmio Nobel da Paz concedido a María Corina Machado vai contribuir para o processo de paz na Venezuela.
"Só o tempo dirá. Se, após esse prêmio, os navios de guerra forem retirados, foi bom. Espero que ele não leve a atitudes mais radicais, nem facilite uma intervenção estrangeira", disse Amorim.
Há cerca de um mês, o governo de Donald Trump enviou oito navios de guerra e um submarino nuclear para o sul do Caribe em frente à costa da Venezuela. O mandatário norte-americano argumenta que é para combater o narcotráfico.
Corina venceu o Nobel por seus esforços para restabelecer a democracia na Venezuela. Líder da oposição, ela foi impedida de concorrer nas últimas eleições pelo ditador Nicolás Maduro e vive na clandestinidade em seu país.
"O prêmio Nobel não é moral, mas político. Para quem está lá na Europa, a Venezuela pode ser uma questão menor. Para nós no Brasil, é vital", complementou Amorim.
Ex-ministro das Relações Exteriores e ex-ministro da Defesa, ele frisa que suas falas são uma análise pessoal e não de um posicionamento oficial do governo brasileiro.
Trump fazia campanha aberta para receber o Nobel da Paz pelo acordo de paz em Gaza, mas foi preterido. Ao premiar Corina, os organizadores optaram por uma líder política popular entre os republicanos na Flórida e indicada pelo atual secretário de Estado, Marco Rubio.
