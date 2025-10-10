Amorim: 'Espero que Nobel não facilite intervenção na Venezuela'

O assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou à coluna que ainda é cedo para avaliar se o prêmio Nobel da Paz concedido a María Corina Machado vai contribuir para o processo de paz na Venezuela.

"Só o tempo dirá. Se, após esse prêmio, os navios de guerra forem retirados, foi bom. Espero que ele não leve a atitudes mais radicais, nem facilite uma intervenção estrangeira", disse Amorim.

Há cerca de um mês, o governo de Donald Trump enviou oito navios de guerra e um submarino nuclear para o sul do Caribe em frente à costa da Venezuela. O mandatário norte-americano argumenta que é para combater o narcotráfico.