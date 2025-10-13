Cresce favoritismo de Messias dentro do Planalto por vaga no Supremo

E emendou: "Foi assim com todos os nomes que eu indiquei".

Em seu terceiro mandato na Presidência, Lula indicou dois ministros, que são da sua mais estrita confiança: Cristiano Zanin, que foi seu advogado na Lava Jato, e Flávio Dino, ex-ministro da Justiça do seu governo.

Messias é o nome preferido do PT, de outros partidos da base e dos evangélicos.

Outro candidato com forte lobby é o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ex-presidente do Senado, Pacheco tem padrinhos poderosos.

Ele é o candidato preferido de seu sucessor no comando do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

Auxiliares de Lula acreditam que o presidente deve definir o novo ministro do STF na volta de sua viagem a Roma.