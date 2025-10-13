Cresce favoritismo de Messias dentro do Planalto por vaga no Supremo
O favoritismo do advogado-geral da União, Jorge Messias, está aumentando entre os auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal) com a saída antecipada anunciada por Luís Roberto Barroso.
"Messias hoje é o nome mais forte", disse uma fonte do Planalto à coluna.
Em viagem a Roma, na Itália, Lula falou hoje que "não quer um amigo" no STF, mas "independente se for homem ou mulher, preto ou branco", quer "uma pessoa gabaritada" para "defender a Constituição".
E emendou: "Foi assim com todos os nomes que eu indiquei".
Em seu terceiro mandato na Presidência, Lula indicou dois ministros, que são da sua mais estrita confiança: Cristiano Zanin, que foi seu advogado na Lava Jato, e Flávio Dino, ex-ministro da Justiça do seu governo.
Messias é o nome preferido do PT, de outros partidos da base e dos evangélicos.
Outro candidato com forte lobby é o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ex-presidente do Senado, Pacheco tem padrinhos poderosos.
Ele é o candidato preferido de seu sucessor no comando do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.
Auxiliares de Lula acreditam que o presidente deve definir o novo ministro do STF na volta de sua viagem a Roma.
