Assine UOL
Raquel Landim

Raquel Landim

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Cresce favoritismo de Messias dentro do Planalto por vaga no Supremo

Raquel Landim
Colunista do UOL
O ministro da AGU, Jorge Messias, é um dos favoritos para o STF
O ministro da AGU, Jorge Messias, é um dos favoritos para o STF Imagem: José Cruz/Agência Brasil

O favoritismo do advogado-geral da União, Jorge Messias, está aumentando entre os auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal) com a saída antecipada anunciada por Luís Roberto Barroso.

"Messias hoje é o nome mais forte", disse uma fonte do Planalto à coluna.

Em viagem a Roma, na Itália, Lula falou hoje que "não quer um amigo" no STF, mas "independente se for homem ou mulher, preto ou branco", quer "uma pessoa gabaritada" para "defender a Constituição".

E emendou: "Foi assim com todos os nomes que eu indiquei".

Em seu terceiro mandato na Presidência, Lula indicou dois ministros, que são da sua mais estrita confiança: Cristiano Zanin, que foi seu advogado na Lava Jato, e Flávio Dino, ex-ministro da Justiça do seu governo.

Messias é o nome preferido do PT, de outros partidos da base e dos evangélicos.

Outro candidato com forte lobby é o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ex-presidente do Senado, Pacheco tem padrinhos poderosos.

Ele é o candidato preferido de seu sucessor no comando do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

Auxiliares de Lula acreditam que o presidente deve definir o novo ministro do STF na volta de sua viagem a Roma.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.