Eduardo Bolsonaro ataca Ciro: 'Não confunda seu interesse com o Brasil'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PP-SP) atacou o senador Ciro Nogueira (PP-PI) nas redes sociais e disse que ele está "confundindo" os seus "interesses pessoais" com os do Brasil.

O senador é cotado para ser vice numa eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), ao Planalto.

Conforme apurou a coluna, a postagem do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo compartilhada por aliados do senador, inclusive dentro do comitê de ética da Câmara dos Deputados, que avalia a cassação de Eduardo.