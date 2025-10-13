Eduardo Bolsonaro ataca Ciro: 'Não confunda seu interesse com o Brasil'
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PP-SP) atacou o senador Ciro Nogueira (PP-PI) nas redes sociais e disse que ele está "confundindo" os seus "interesses pessoais" com os do Brasil.
O senador é cotado para ser vice numa eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), ao Planalto.
Conforme apurou a coluna, a postagem do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo compartilhada por aliados do senador, inclusive dentro do comitê de ética da Câmara dos Deputados, que avalia a cassação de Eduardo.
Eduardo compartilhou no X uma foto de uma entrevista concedida por Ciro ao Canal Livre da Band na noite de domingo.
Na entrevista, o senador diz que a atuação do deputado nos Estados Unidos causou um "prejuízo gigantesco" para a direita nas eleições de 2026.
Ciro defende que o pleito estava "completamente resolvido", mas o lobby de Eduardo para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionasse o Brasil fizeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomar popularidade.
Eduardo, então, respondeu ao senador:
"O prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal, não pode confundir o seu interesse com o do Brasil."
E continua:
"Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim, a diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil."
Eduardo está enfrentando um processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara. O relator votou pelo arquivamento, mas o colegiado, cuja maioria é do centrão, ainda vai deliberar sobre o assunto. Pelo menos dois membros são aliados de Ciro.
