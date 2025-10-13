Governo demite aliados dos 251 deputados que votaram contra MP dos impostos

Segundo apurou a coluna com fontes da articulação política do governo, não é um movimento contra o Congresso, nem contra os partidos do centrão, mas uma reorganização da base aliada.

Daí, o mapeamento de cada deputado infiel ao governo.

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, avisou ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que faria as demissões.

O presidente da Caixa, Carlos Antonio Vieira Fernandes, será poupado. Ele foi indicado pelo ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL). Lira se ausentou na votação da MP 1303.

A ordem para as demissões partiu do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula quer uma base mais sólida para as eleições de 2026.

Articulada pela oposição, a derrota do governo na MP 1303 impediu que o governo obtivesse um espaço fiscal maior em 2026, que seria vital para projetos sociais importantes para a reeleição do presidente.