É o empreendedor, estúpido! Nunes e Boulos terão que mudar seu mindset

Tampouco herdaram contatos, indicações, imóveis e nem vão receber uma ajudinha dos pais para o seu primeiro negócio. Nem um colchão de proteção, se falirem. Essas pessoas que ascenderam ralam, de fato. Empreender não deveria ser uma corrida de obstáculos, normalmente, com o governo criando dificuldades.

Há dois tipos de empreendedorismo saudados pela mídia. Quase todo barraco da favela, que vai subindo em andares conforme o dinheiro chega, tem um comércio no térreo. São as únicas fachadas ativas que decolam na cidade. Nesses lugares não há fiscalização para achacar o açougue, o salão de beleza, a quitanda, a creche e o mercadinho da quebrada. E o negócio prospera.

No outro extremo econômico, o empreendedor bem nascido de Pinheiros ou da Vila Buarque tem acesso a crédito, a contatos, a consumidores ricos por perto. Quando for achacado, o pai pode ligar para um advogado ou alguém da prefeitura, e o restaurante sem alvará vai continuar funcionando. Os criadores de futuros unicórnios ou barzinhos badalados não chegam a 1% dos empresários da Pauliceia.

A prefeitura sabota

Mas há uma imensa zona cinzenta do empreendedor-ralador que acha que o governo só serve para atrapalhar e lhe arrancar dinheiro.

Antes de abrir uma academia de ginástica no Jaçanã ou em Ermelino Matarazzo, o candidato a empresário vai ter que gastar uma considerável fortuna com contador, advogado, consultor; terá que gastar com mil plaquinhas diferentes, contra assédio sexual, proibido fumar, livro de reclamações do Procon, e até se o elevador está parado no "mesmo" andar. Elevador e rampa de acessibilidade obrigatórios, o ar condicionado exato, o tamanho da janela, até as normas técnicas dignas de Escandinávia. Com sorte, levará uns cinco anos para ter o alvará dos bombeiros.