Mídia americana não conhece grotões de Trump; a brasileira, nem a esquina

O Roda Viva, único programa ainda relevante da TV Cultura, não entrevistaria nem Antonio Fagundes, nem Edouard Louis às vésperas da escolha de prefeito. Ambas entrevistas poderiam ser veiculadas em novembro ou dezembro, sem prejuízo do conteúdo. Mas entrevistaria Washington Fajardo, Murilo Cavalcanti, Bete França, Ilan Cuperstein, Claudio Marinho, Ali Estefam ou Camila Obniski. E a descafeinada entrevista com João Campos não ignoraria as abundantes mazelas da cidade do Recife (onde 24% da população mora em favelas, e avenidas são asfaltadas na véspera da eleição e as faixas de pedestres não são repintadas, como em qualquer gestão malufista). Bastaria ver como a mídia local o idolatra para ver que não seria uma boa ideia fazer uma enésima sabatina sem dentes.

(Mesmo neste UOL, colunistas-progressistas do eixo Vila Madalena-Manhattan só parecem incomodados com as agruras de Pinheiros e Santa Cecília. Já o Tremembé ou Cambuci parecem tão distantes quanto a Dakota do Norte ou o Arizona).

Jornalistas que juram ser progressistas não fazem ideia como funciona o Minha Casa, Minha Vida, lançado há exatos 16 anos. São apenas progressistas na mesa de bar, de fim de semana. E se surpreendem que boa parte dos recursos públicos do programa sejam destinados a quem tem renda de 8 mil reais por mês. Favorecendo as mesmas incorporadoras de sempre e famílias menos necessitadas. As cidades brasileiras não são injustas por acaso. Ninguém está prestando atenção.



O jornalismo brasileiro, mesmo sofrendo a crise provocada pelo oligopólio Google e Facebook, que sugaram toda a verba publicitária do mundo, ainda tem recursos para cobrir corridas e jogos de futebol no Extremo Oriente ou bater ponto no Festival de Veneza.

Mídia ou empresariado?

Mas se é pra sonhar... Imagina se esses grupos de empresários brasileiros que preferem fazer convescotes em Lisboa, Miami ou Londres, tudo falado em português, sem um network estrangeiro sequer, decidissem trocar de paisagem? Poderiam discutir o futuro da cidade _ que, afinal, reúne o PIB brasleiro _ na antiga Febem do Pacaembu, na Casa das Retortas ou no velho Palacio dos Correios, no Anhangabaú. 90% dos CEOs brasileiros jamais pisaram em ambos ícones paulistanos. 50% deles não sabem que esses patrimônios existem. Tirar os CEOs dos shoppings próximos à Marginal Pinheiros já teria cara de aventura. Ou safari, para muitos.

Para abraçar esse clima de delírio total, os filhos da elite que amam discutir o Brasil com celebridades brasileiras no campus de Stanford ou no de Harvard, seriam revolucionários pra valer e debateriam o país à volta, com gente que não tem como viajar na Executiva para os EUA? Poderiam até dar uma lição a seus pais _ não é o que os jovens herdeiros mais gostam? _ e fazer a reunião em Cidade Tiradentes ou no Cantinho do Céu. Seria uma pós-graduação em realidade brasileira.