Derrite merece um amigo secreto inusitado para SP ter mais segurança

(Será muito difícil ver a ministra Anielle Franco ou algum ministro do STF cobrando câmeras corporais para a PM baiana. Sabemos que a segurança dos mais pobres está longe, muito longe, de ser a verdadeira prioridade em pautas partidárias. O pobre baiano é o que mais sofre com a violência em Jequié ou Feira de Santana. Mas ela está muito longe de Caraíva ou Trancoso, ou das disputas políticas de Brasília. O único estado mais violento que a Bahia e onde a polícia mata mais per capita é o Amapá. Tampouco os veteranos senadores Alcolumbre e Randolfe serão incomodados para comentar esse detalhe.)

Levaria para a Cidade do México

Em vez de velas aromáticas, porta-retratos ou outros badulaques, meu amigo secreto investiria em intensivões no exterior. Tirando muitas das nossas autoridades do comodismo de se tentar sempre o mesmo.

Quer embaralhar as fronteiras ideológicas de nossos militantes mais ingênuos? Levaria Derrite, Werner, os chefes de ambos e alguém do governo federal, aquele que jamais teve uma política nacional de segurança a sério, para a Cidade do México. Para fugir dos lugares óbvios.

Sei que a burocracia adora visitar e conhecer boas práticas em Nova York, Paris ou Barcelona, para jamais aplicá-las aqui, mas a capital mexicana nos daria um chacoalhão e tanto. Os cartéis de lá são muito maiores que qualquer facção do crime organizado por aqui, a polícia é corrupta e são vizinhos do maior mercado consumidor de drogas do mundo, os EUA.

Ainda assim, há boas notícias para reflexão. A capital mexicana reduziu a violência à metade em duas décadas. Os grandes cartéis mexicanos operam em estados que são rota para o mercado americano e deixaram a capital menos assediada. E a esquerda que governa a capital mexicana há trinta anos ininterruptos triplicou o efetivo (existe corporação municipal, com poderes de polícia).