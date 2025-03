Trump e a caça às universidades: o povão contra a bolha esnobe

Cerca de US$ 250 bilhões saem por ano do orçamento federal americano para a educação superior. Ou 80 vezes mais que todo o orçamento de USP, Unicamp e Unesp juntas. Sem contar as inúmeras doações de ex-alunos, o dinheiro privado, o valor caro das anuidades e o esforço para atrair receitas de fora, o que dá para imaginar a conta bancária das principais instituições. A injeção federal representa apenas 15% do total, em média.

Ao contrário das nossas universidades monoglotas (corpos discente e docente), as americanas atraem estudantes do mundo inteiro, pagando anuidade integral. Lá, até as públicas cobram mensalidades —só pessoas de baixíssima renda ou alta performance ganham bolsa.

Nos EUA, 40% da população com mais de 25 anos de idade têm diploma universitário (contra 18% no Brasil). Cerca de 60% chegam à universidade (no Brasil, 27%). Mas o topo do ranking das melhores universidades americanas é cada vez mais inatingível para quem já não pertence ao 1% mais rico do país mais rico do mundo. Entre 2006 e 2018, a taxa de admissão entre candidatos a uma vaga entre as 50 melhores universidades americanas foi reduzida em 36%.

Nepobabies e meritocracia

Com tanto dinheiro, era de se esperar que as universidades fizessem um esforço de inclusão, aumentando o número de turmas e a capacidade das salas. Facilitar a entrada da classe média ou de quem não tem notas espetaculares no ensino médio de lá.

Nada disso. O valor da anuidade cresce muito acima da inflação, o número de candidatos selecionados só encolhe, enquanto o número de candidatos por vaga, vindos do mundo inteiro, só cresce.