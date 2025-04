Os 10 grandes vencedores do Trump Game Show na Casa Branca

Para cada vez que a força bruta se impõe —seja para brecar Hitler ou expulsar Saddam do Kuwait— há outras cem oportunidades para fazer diplomacia. Negociar, combinar estratégias com aliados, discutir com adversários (e até aprender a se colocar no lugar deles). Trump ficou falando sozinho e, ao contrário do que a seita anda dizendo, não há dezenas de países querendo "livre comércio" com os EUA. Desde os anos 1980, quando atacava o Japão, Trump tem obsessão por tarifas.

A estratégia do "cachorro louco", de botar medo até em aliados para obrigá-los a negociar, pode até funcionar em um primeiro momento, mas cria alianças de céticos por todos os lados, que não confiarão na Casa Branca tão cedo.

Até os esquimós da Groenlândia, que sonhavam com independência, vão se sentir mais seguros agora sob a proteção da Dinamarca (e da União Europeia). Povos originários e meio ambiente não combinam com a retórica trumpista.

Com o discurso caótico e ameaçador de Trump, até pode ser que Alemanha e Japão, pacificados à força nos últimos 80 anos, passem a gastar mais na área da defesa, e a gastar mais em geral. Os EUA até podem economizar algo no policiamento do planeta. Mas não vai conseguir novos clientes para seu armamento se for considerado um parceiro pouco confiável.

7. Mercado de ações no Brasil

Quando os minoritários da Petrobras reclamavam da lambança da estatal em Pasadena e afins, por razões petistas-éticas, muitos "intelectuais" brasileiros diziam que os mercados mereciam uma banana, que a Petrobras não precisava dar explicações, que era soberana. Não entenderam até hoje que, quando uma empresa não quer ou não pode tomar pesados empréstimos para investir, vende parte de sua propriedade em ações para se capitalizar. Quando seu gerente decide botar parte da sua poupança em fundos imobiliários, em ações da Petrobras ou em uma empresa de varejo, você também vira acionista e quer acreditar no futuro da companhia e em sua boa governança.