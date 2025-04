Governo tem relação abusiva com arquitetos, mas militância é domesticada

Concursos de arquitetura são pouco levados a sério no país. Dois terços dos vencedores jamais saem do papel. Júris que preferem panelinhas e colegas do seu próprio estado, da sua cidade ou até da mesma faculdade são comuns. Editais pouco específicos ou projetos que não obedecem às regras, idem.

Os institutos de arquitetura que organizam tais concursos cobram caro, o que impede prefeituras menores de promover tais competições. O IAB organizou o concurso agora engavetado, mas difícil encontrar alguma cobrança oficial. O informativo da entidade se chama "Voz Ativa". Mas todo mundo fica rouco de vez em quando. Será que vão continuar calados com a desfeita?

A classe política brasileira, talvez, só valorize a arquitetura em sua casa de fim de semana ou na decoração de seu apartamento. No governo, a direita costuma se emocionar com arranha-céus de Dubai e condomínios fechados horizontais, inspirados em Orlando. A esquerda fala, fala, fala, mas não consegue desagradar às empreiteiras do peito. O resultado está à mostra em qualquer cidade brasileira.

Graças ao protecionismo antiglobalização de Trump, pauta sempre defendida no Brasil pelos discípulos de Maria da Conceição Tavares, a Ásia está debatendo seriamente reforçar seu livre comércio. Mesmo com todas as desconfianças e rivalidades, Japão, China e Coreia começaram a discutir na semana passada um possível acordo entre as três potências industriais do Extremo Oriente.

A representação apagada do Brasil em Osaka 2025 demonstra que, além de continuarmos sem investir na Ásia, não entendemos arquitetura como investimento. E, sim, como gasto. Pena que os militantes pareçam não julgar isso relevante.