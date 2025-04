São Paulo homenageia o papa Francisco com estacionamento no Minhocão

Mas até para o papa a situação paulistana exigiria muita prece. Buenos Aires não tem nem mil moradores de rua, e a Cidade do México tem apenas 1.200 deles. Aqui a situação degringolou e atinge boa parte da sociedade que não mora na rua.

O ir e vir do pedestre, da mulher à noite à avó levando os netos à escola pela manhã, deve ser seguro e sem sobressaltos. Algumas das nossas cracolândias, com dependentes atacando o vidro dos carros com pedras, há tempos deixaram de ser um problema só de saúde pública. O estacionamento da Amaral Gurgel demonstra que São Paulo já entregou para Deus a população de rua, e quer varrer os indesejáveis para fora do baixo dos viadutos.

Quando o prefeito Nunes esteve no Vaticano no ano passado, a meses da campanha eleitoral, levou o filho de Bruno Covas para conhecer o pontífice. Coisa de dinastia do Oriente Médio. Mas o ex-prefeito Bruno já recebeu homenagens em parques, hospitais e prédios públicos em quantidade maior que Rita Lee, Abilio Diniz, Jô Soares e Silvio Santos juntos. Coisa dos políticos locais.

Já o deputado estadual Emídio de Souza, do PT de Osasco, quer que o Memorial da América Latina seja batizado como papa Francisco. Sim, aquele onde o auditório e a biblioteca não têm acústica, as obras de arte derretem e só é muito usado para festivais privados para poucos (vídeo aqui). A política paulista realmente parece não respeitar, nem entender, o primeiro papa latino-americano.