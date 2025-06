Museu de R$ 200 milhões à beira de estrada no Paraná já é clássico nacional

Começar do zero, por favor, é para países com petrodólares sobrando, do Catar a Arábia Saudita. No Brasil, ainda abandonamos o que já temos para começar do -10, mais longe.

Foz embarca na tradição da Pampulha, onde Juscelino Kubitscheck espalhou algumas das melhores criações de Oscar Niemeyer no meio do nada (oitenta anos depois, continua sendo uma área erma). Na Fundação Iberé, de Porto Alegre, um belo prédio de Álvaro Siza brotou também em uma via expressa, de carros em alta velocidade, onde não mora ninguém (já o centro de Porto Alegre, coitado, continua na UTI).

Cidade das Artes, do arquiteto francês Christian de Portzamparc, no meio de um entroncamento viário na Barra da Tijuca, Rio Imagem: Google Earth

No Rio de Janeiro, a Cidade das Artes, do arquiteto francês Christian de Portzamparc, foi construída no meio de um descampado na Barra da Tijuca. Vias expressas e rotatórias são as únicas presenças que reduzem a solidão do megacomplexo desafinado. Os frequentadores do lugar, que só conseguem chegar de carro, dão aquela contribuição ao trânsito ameno do Rio de Janeiro.

Niemeyer perdido e isolado no Cabo Branco, em João Pessoa Imagem: Google Earth

Piores ainda são alguns dos menos inspirados Niemeyers tardios, em arquitetura e urbanismo: um centro cultural em Goiânia e uma estação de ciências em João Pessoa. Ambos eram apenas chamarizes para promessas imobiliárias de novos bairros, mas onde nada germinou 15 anos depois de entregues. Aprendemos? Claro que não.