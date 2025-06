Parada LGBT+ precisa prestar atenção nos retrocessos nos EUA

Simultaneamente, a poderosa Igreja Batista do Sul anunciou que vai patrocinar uma emenda cancelando o casamento gay nos EUA, aprovado pela Corte Suprema em 2015.

Trump ainda não se pronunciou a respeito. Mas sua tática de factoides ruidosos diários para mascarar tropeços na economia e o desastroso orçamento deficitário pode também recorrer à homofobia explícita.

Junho é considerado o mês do orgulho LGBTQIA+ em diversos países do mundo desde os protestos no bar Stonewall Inn em Nova York, em 28 de junho de 1969. O bar sofria batidas rotineiras da polícia, com achaques e humilhação da clientela. Mas naquela semana, a diva gay Judy Garland tinha acabado de morrer e os frequentadores não estavam nem passivos nem no melhor humor. E revidaram. Foram viaturas apedrejadas e policiais corruptos colocados pra correr. No ano seguinte, na mesma data, surgiu a primeira parada gay.

Mesmo nos EUA, direitos conquistados na porrada podem ser revertidos. "O conto de Aia", a distopia da escritora Margaret Atwood em que mulheres viram escravas parideiras ao perderem direitos em uma teocracia, já não parece mais tão distante. A saúde reprodutiva das mulheres americanas voltou a ser decidida por homens por decisão da Corte Suprema de lá.

Não é impossível que gays voltem pro armário. Que voltem as surras dentro de casa, a aguentarem calados as piadas no ambiente de trabalho, a se esconderem da família, sofrerem a cada "cadê a namorada" que a tia pergunta, ou pra vida dupla e exclusivamente noturna.

Muitas gays novinhas não assistiram a Fellow Travelers, How to Survive a Plague ou Normal Heart para terem uma ideia do que era ser gay há vinte, trinta ou cinquenta anos atrás.