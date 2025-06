Times Square, Cidade Limpa e a ameaça brucutu

Mas são os luminosos frenéticos de publicidade da praça mais trashy de Nova York que inspiram políticos e empresários brasileiros a defenderem (e até aprovarem!) versões baratas da Times Square em Belo Horizonte, Curitiba ou São Paulo (em breve, vereadores de sua cidade aprovarão algo assim).

Cidade Limpa ameaçada

Esse é o contraste entre a original e as cópias. O que foi feito por lá apenas pra encantar a família ogra do Kentucky ou turistas de países com blecautes frequentes é o máximo que podem ambicionar os poderosos brasileiros. Para "promover o turismo", dizem. Mesmo apostando no barato, pelo menos a Times Square é original. A terra do carnaval, da bossa nova, das cidades históricas mineiras, do Teatro Amazonas, de Olinda e da serra gaúcha vai gastar pra imitar o pior que Nova York tem para mostrar.

A epidemia jeca ainda ameaça a lei da Cidade Limpa, uma rara revolução paisagística e estética em São Paulo. Proibir outdoors que emporcalhavam a cidade toda, e até cobriam alguma boa arquitetura para dar um respiro.

Sou suspeito para defendê-la, mas duvido que alguém me dê crédito algum dia. Fui o responsável por trazer para São Paulo o mítico Ferran Ferrer Viana, criador da primeira Cidade Limpa global, a de Barcelona. A cidade olímpica que se preparava para o maior procedimento estético urbano das últimas décadas tirou a publicidade externa da cidade em 1985, mas com uma ótima exceção: quem patrocinasse o restauro de prédios históricos poderia estampar suas marcas nas telas de proteção das obras.

Foi um sucesso por lá: 600 imóveis restaurados nos primeiros cinco anos, em uma política que existe até hoje. Obras de prédios novos podem ser usadas para publicidade desde que restaurem prédios menores e menos visíveis. Ou tirem antenas e aparelhos de ar condicionado das fachadas de prédios antigos. No lugar de outdoor, restauros e propaganda temporária.