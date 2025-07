Arquiteto do Copan e memória de São Paulo, Carlos Lemos faz 100 anos

O fato de não ter sido feita uma única reportagem de TV (ou reportagem mesmo) sobre esse centenário é apenas mais uma prova de que se dedicar à memória não dá audiência. O suposto interesse paulistano em tombamentos se esvai quando o imóvel não está na rua ou no bairro dos ativistas com interesses.

Mesmo no exíguo mundo da arquitetura, com exceção de Niemeyer, Artigas, Mendes da Rocha e Lina, as homenagens são escassas. Lemos não pertence a panelas, em uma categoria farta delas.

E olha que Lemos foi escolhido como braço-direito do escritório de Oscar Niemeyer em São Paulo quando tinha apenas 25 anos, formado há pouco na primeira turma de Arquitetura do Mackenzie. Foi ele quem executou e completou o edifício Copan, quando Niemeyer já havia largado as encomendas paulistanas para se dedicar exclusivamente a projetar Brasília.

Também colaborou nos inúmeros projetos para o Ibirapuera e para o amigo incorporador Octavio Frias de Oliveira, como os prédios Eiffel, Montreal e Triângulo. E ainda fez, inspirado por Di Cavalcanti, o painel na praça interna do Edifício-Galeria Califórnia (sim, Lemos também é artista, e premiado). Em carreira solo, fez diversas casas em São Paulo, Ubatuba e em Ibiúna, como a casa para seus amigos Ruth e Fernando Henrique Cardoso.

Mas são sessenta anos de luta pela preservação do patrimônio. Foi o primeiro diretor técnico do Condephaat, o conselho estadual, de 1968 a 1981, e logo depois conselheiro do órgão (1983 a 1990). Foi também conselheiro do Iphan, o órgão federal, e do municipal Conpresp. Lecionou Historia da Arquitetura por 58 anos na FAU-USP, e publicou por quase dez anos um Dicionário da Arquitetura Brasileira na revista Acrópole, em conjunto com o colega Eduardo Corona.

História e paísagem

Ao contrário de outros colegas modernistas, sua curiosidade e paixão se estendem a estilos pré-modernos. Estudou da casa de taipa à arquitetura da primeira República, dos casarões dos barões do café a intervenções contemporâneas em prédios históricos. Seu centenário deve estimular a leitura de muitos de seus livros. Recomendo A Historia do Edificio Copan, publicado pela editoria da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; "Viagem pela Carne" e "Casa Paulista", ambos da Edusp; e dois livros da inesquecível da coleção Primeiros Passos, "O que é Arquitetura" e "O que é Patrimônio Histórico". Estes últimos facilmente encontráveis nos sebos sobreviventes pela cidade.