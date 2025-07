Higienópolis é campo minado para torre Godzilla no casarão da Itacolomi

"Em uma localização tão privilegiada, esperava-se uma linguagem compatível com a qualidade arquitetônica dos vizinhos. Evidencia um preocupante despreparo intelectual" —este comentário adulto é o meu preferido.

A anos-luz da choradeira de moradores de prédios horríveis em outros bairros nobres, que só viram críticos de arquitetura quando outros prédios (tão feios quanto) chegam. Ficam balançando o chocalho e a mamadeira, pedindo tombamentos de imóveis nada históricos, por conveniência.

Já o Godzilla da Helbor virou o assunto em Higienópolis. Tem um desafio adicional: fica no quintal do antigo palacete da família do presidente Rodrigues Alves. Um exemplar art nouveau nada memorável, mas que ficou conhecido por ser carceragem do Dops durante a ditadura, e prisão do juiz Lalau.

Depois de 15 anos vazio nas mãos do INSS, foi leiloado em 2018 por R$ 26 milhões. Como fazem todos os governos brasileiros, leiloou-se pensando só no caixa, sem nenhuma cláusula para se avaliar o que seria construído no lugar. Neste caso, no quintal.

Perfeccionismo para conquistar

Alguém muito inocente, recém-chegado de Marte (ou de Buenos Aires, ou da Cidade do México), imaginaria que os novos donos do imóvel convidariam um excelente arquiteto para que a nova edificação ornasse com o palacete tombado. Para vencer as resistências de uma rara vizinhança paulistana diplomada em educação do olhar. Para criar legado, marca e até poder cobrar mais caro.