Raros CEOs descobrem que Centro pode ser bem melhor que Faria Lima

Esse trabalho de bastidores é fundamental para dobrar a resistência a um centro que é vítima de uma propaganda negativa muito superior à insegurança real.

Fundadora da Enjoei teria se encantado com o Copan em uma visita ao prédio Imagem: Raul Juste Lores/UOL

Diz a lenda que Ana Luiza McLaren, co-fundadora da Enjoei, já estava pensando em deixar a sede apertada na JK quando almoçou no Dona Onça. A arquiteta mineira Nara Grossi falou do mezanino do Copan e dos 2100 m² de laje que estavam disponíveis. Ana se encantou e Nara adaptou o enorme espaço com calor e cores _ ocupantes anteriores desperdiçavam tudo ali, usando divisórias mequetrefes dando as costas para o terraço do Copan.

Os jovens funcionários — idade média: 30 anos — já têm happy hours com cantoria nos karaokês da balada Tokyo, logo em frente, ou drinks no Parador do edifício Renata. Todos a menos de 3 minutos de caminhada. No mesmo horário que os faria limers mofam no trânsito da Roberto Marinho ou da Marginal, com aquelas vistas apocalípticas.

Existem seis livrarias em um raio de 300 metros de ambas as empresas — imagina algo assim na Berrini ou na Chucri Zaidan? Além da Biblioteca Mario de Andrade, do Theatro Municipal e da Cultura Artística, na Roosevelt.

Há cinco meses, sugeri nesta coluna que o Nubank decidisse mostrar que é realmente inovador e disruptivo e instalasse a sua sede no centro. Nos últimos vinte anos, o poder público e pequenos empresários e comerciantes ja fizeram a sua parte. Governo do Estado, prefeitura, secretarias diversas, restaurantes, bares, baladas voltaram ao centro. Mas o grande PIB continua careta, convencional e demonstrando pouquíssimo amor pela história de São Paulo.